毒品案單單破億 假難民永不缺席

假難民禍港多年，政府每年花逾10億元養佢哋，而佢哋就藉「行街紙」從事非法活動，幾乎每日涉及佢哋嘅「新聞」，唔係劈友追斬，刀光劍影，就係盜竊、搶劫、非禮、藏械、黑工等，令港人一聽到「假難民」，自不然就頭痕！

假難民早已經成為港人嘅噩夢！更係為患社會嘅毒瘤！佢哋又「與毒有緣」，執法部門掃毒，假難民必如影隨行，鮮有缺席！呢嗱！執法部門根據線報及經深入調查，早前展開反毒品行動，期間搗破兩個分別位於牛頭角及觀塘嘅毒品儲存倉，拘捕兩名負責看倉嘅越南假難民，檢獲約174公斤、總值約1.2億元嘅懷疑冰毒。案件檢獲嘅冰毒數量，屬於本年度單一案件中最高。

當日下午時分，執法人員喺牛頭角一個唐樓單位外，截查一名可疑男子，並喺佢手持嘅膠袋內檢獲一包以茶葉包裝作掩飾嘅懷疑冰毒。人員隨即將該名男子押入剛離開嘅單位搜查，再喺屋內一個行李箱搜出13包採用同樣包裝嘅懷疑冰毒，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪拘捕該名持「行街紙」嘅假難民。

嗱！人員進行埋伏時，又發現另一名31歲越南聲請漢喺附近徘徊「睇水」，於是將其拘捕。經調查後，發現係同一犯罪集團，佢除咗通風報信，並管理另一個設喺觀塘工廈嘅毒品倉。人員順藤摸瓜，輕易又喺單位嘅4個紙皮箱內，起出160包與牛頭角毒品倉包裝相似嘅懷疑冰毒。調查人員表示，本案嘅販毒集團利用唔同類型單位作「子母倉」儲存毒品，其中觀塘工廈單位被闢為「母倉」，相信係先將毒品放進混入雜物嘅紙皮箱，再趁繁忙時間運送入倉；而集團另租一些短期租約嘅唐樓作為「子倉」，放置相對較小量嘅毒品，以便成員將毒品分批銷售。於此可見其分工細密，人員亦留意到販毒集團僱用持有「行街紙」嘅外籍人士犯案，就係睇中佢哋無長期居留住所，從而增加人員掌握其資料及執法難度。「假難民」其實「真有用」！

事實上，本報及有議員都一再提出，即使一時未能退出聯合國《禁止酷刑公約》，都應該設立禁閉式收容中心管理相關人士，免得佢哋揸住張「行街紙」當「聖旨」作奸犯科。各位，依家香港形同毒港，毒品大案動輒過億元，可見事態嚴重。好似今年5月中旬執法人員搗破兩販毒集團，拘捕7名集團成員，檢獲懷疑可卡因及海洛英，市值達1.9億元；5月下旬，人員喺多區搗破同一販毒集團6個毒品儲存倉庫，檢獲市值約592公斤可卡因及91公斤大麻花，市值逾6.5億元！阿哥，「毒品害人，影響一生」，可惜香港毒品氾濫成災，點睇都係一個「毒港」而非「開心香港」！