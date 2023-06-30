笑看天下：普京忙於肅清內鬼

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團武裝叛亂雖然戲劇性落幕，但係後續發展仍然充滿懸疑驚悚。叛變風波極速平息，白羅斯總統盧卡申科起了相當關鍵作用。老朽說他能夠掌控大勢，充滿智慧，隨着更多資訊曝光，確非虛言。

盧卡申科周二首次披露與普京通電話內幕，說服對方不要殺死瓦格納集團領袖普里高津。這正如老朽所講，以普京性格，得罪佢一定冇好結果，何況係叛變？普京當時係決定幹掉普里高津！盧卡申科講得掂普京「咪住」，口才及陳以利害肯定有番咁上下；至於勸服普里高津「收手」，談判多輪，據悉彼此通電話歷時約30分鐘，普里高津一開始道歉，之後粗口橫飛，比平常多10倍，可見其激動，佢揚言：「我們要正義！佢哋想掐死我哋！我哋要去莫斯科！」激動中已見失控！

普里高津對軍方不滿溢於言表，佢要求撤換國防部長紹伊古和軍方總參謀長格拉西莫夫，並要求與普京對話。盧卡申科就警告佢：喺前往莫斯科半路上，你會好像蟲子一樣被輾碎，冇人會把俄羅斯國防部長或總參謀長交給你！幾句說話睇落好似「平平無奇」，之不過喺千鈞一髮之際，講掂普京「不要做殺手」及叛兵阿頭普里高津「高速煞停」回頭是岸，當中過程點會噏幾句咁簡單吖！

美媒周二指俄羅斯特別軍事行動副總指揮蘇洛維金，可能事先知道瓦格納集團領袖普里高津計劃叛亂，引來外界猜測普里高津到底喺俄軍高層獲得何等支持？蘇洛維金於俄烏戰事上擔任指揮官3個月就被降為格拉西莫夫嘅3名副手之一，被俄媒戲稱為「末日將軍」，佢同軍中高層不咬弦亦早已浮面，此次兵變佢有否參與其中甚耐人尋味！看來普京要鞏固政權，肅清內鬼刻不容緩！