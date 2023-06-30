冰鑑春秋：以商逼政 以政逼商

兩岸是否重啟服貿談判，成為台灣大選的熱門話題，民進黨林楚茵對柯文哲、侯友宜喊話：國台辦強調要「堅持九二共識基礎」，以商逼政、製造民怨是中國慣用的伎倆，柯侯都應該回答是否認同。

這是先射箭再畫靶的老招，先將重啟服貿定義為「以商逼政、製造民怨」，然後再要求回答認同與否，以為這樣就能讓對手無論回答不回答都不對。但事實是，柯侯說的都是重啟「談判」，既然是談判，那就是雙方必須溝通，尋求一個兩岸都互蒙其利的最好方式。民進黨連談判都不敢，豈非承認自己連在談判桌上都只能被大陸吃得死死的，那還好意思講甚麼「抗中保台」嗎？

事實是，蔡英文雖然自詡是國際談判專家，可每次只要是由她主導的談判，最後的結局肯定就是割地賠款、喪權辱國。過去的WTO談判，蔡英文就展示了深厚功力，竟可以讓台灣米酒從一瓶20元狂飆到180元，一口氣漲了9倍！這種要五毛給一百的談判策略，當然是無往不利，反正就是跳樓大贈送，洋大人自然對蔡英文讚譽有加。

在蔡英文當權後，面對美國的以政逼商，也是絲毫沒有抵抗能力，萊豬萊牛不僅開放還全力護航，給美國數千億元買軍備卻甚麼也沒拿到，還要幫美國圓謊；台美21世紀貿易倡議更完全讓台灣門戶洞開，還乾脆繞過立法機構審核，直接黑箱通過。而且不只對美國爸爸卑躬屈膝，連對日本大哥哥都完全躺平；之前硬是開放了福島核食品，現在對核污水排放更是裝聾作啞，不敢吭一聲。

重啟服貿談判有助緩和兩岸局勢，也有益台灣經濟發展。美日以政逼商，犧牲台灣人的生命財產去成就民進黨利益，就看台灣人怎麼選擇。