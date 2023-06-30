議論縱橫：再說核分裂之功與過

日本將核污水注入太平洋，事在必行，鄰近的國家齊聲反對。稀釋後的核污水，無疑會影響人類及海洋生物，放射性元素積聚在生物體內，除非數量大或長期接觸到輻射物，否則不會有嚴重後果。長期暴露於輻射性的物質下，會誘發種種癌症及其他疾病。由於今番是將核污水泵入太平洋，甚難估計多少人受影響。

本欄早前已指出，最受影響的是日本人，因為核污水就在其岸邊排放。若然排放計劃真如傳媒所指般恐怖，則日方將死人無數，日人會推行此計劃嗎？很多人對輻射有誤解。其實在自然環境內，人類每天都接收到輻射，如陽光中的紫外線，某些岩石如花崗岩會散發輻射，乘搭飛機時所接收的宇宙射線等，只是接收到的劑量不大，因而影響不明顯。

今番日本將核污水排入太平洋，因為福島核電站不止一個堆芯熔化，後者的核分裂仍在進行，釋發大量熱能，必須利用海水將熱能帶走。儲存核污水的缸已溢滿，必須丟掉。尤有甚者，日方估計熔解的堆芯，需多30年溫度才會降低，遺禍極大。

別以為擁有核武的國家可隨時用核彈攻擊敵國，事實是自1945年後，無一個國家這樣做。即使敵國只有小量核武，它用核彈還擊，縱然強國用導彈攔截，核彈無法抵達目的地，但核武在空中爆炸，輻射四散隨風飄揚，豈非人人受害？

核武是很多國家都希望擁有的利器，中國已經明確公告，不會率先使用核武，站穩道德高地。西方大國利用核潛艇及航空母艦群，將核武帶至全球各地，誰在破壞世界和平，還用說？核分裂可以造福人類，亦可帶來極大的風險，視乎擁有者的心態。但願各國的決策者都具惻隱之心，則天下太平矣。