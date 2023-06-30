橫眉冷看：經濟向上勢頭未改

踏入2023年，全世界經濟不景，按理中國很難獨善其身，但神州大地是一本很難讀懂的書，各省市的實際情況如何，筆者一時間也不易摸透。長期在上海工作的親戚告訴我，黃浦灘依舊繁榮，生意仍然好做；一位朋友在深圳當物管經理，他說該公司旗下的高級商廈，續租率高達95%。可是，我的鄰居在深圳一家銀行工作，她則要為失業而憂，據說單是一所分行，就得裁員過百人，市道從未試過如此凋疲。

看來內地的經濟是冰火兩重天、好壞一齊來，不能盲目樂觀，也不必灰心喪志。單看統計數字，中國經濟向上的勢頭依然未改，今年第一季國民生產總值（GDP）上升了4.5%，升幅勝於預期。第二季的統計尚未公布，但國際形勢急遽轉變，中國面臨多重考驗，不少西方金融機構擔心，內地的GDP將要由升轉跌。不過，近日國務院總理李強派出定心丸，他在天津的達沃斯論壇上指出，中國經濟持續回升，預計第二季增長率更勝首季，全年GDP增幅應可達到原定的5%。

部分海外學者不停為中國經濟吹淡風，中國領導人卻已不止一次闢謠。今年2月，中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅與法國外長科隆納會面，王毅便曾向對方明言，中國全面控制疫情，經濟快速恢復，將會為世界帶來更大機遇。中國領導人素來說話算話，既然用上「快速恢復」4個字，國家的經濟想必是生氣盎然。法國總統馬克龍最懂看風色，他近月頻頻向中國示好，大抵是不想再乘搭美西方的經濟沉船，希望改而登上中國的快速列車。假如中國第二季的GDP增長能超過4.5%，及後的第三、四季理當更上層樓，以此觀之，2023的全年增幅應不止於5%。