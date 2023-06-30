筆下風雲：薩德已無法驚動中國

問題是，反華或收一時民望提振之效，但長遠來說，肯定只有自討苦吃。首先，中國是全球最大市場，即使南韓對美出口大增，亦不代表能夠彌補對華貿易大減的損失，三星這個當地最大半導體製造商，今年首季盈利暴跌九成，已是明證。此外，南韓軍事實力跟中國完全不在同一檔次，鄰近的北韓、俄羅斯全部跟中國交好，若爆發軍事衝突，遠親不如近鄰，南韓可以靠老美庇蔭乎？再講，韓日向來是世仇，尹錫悅為討好美爹，竟然對日本「一笑泯恩仇」，但南韓人是否都作如是觀？單是日本排放核污水，已令南韓人非常牴觸，因為親美而強要親日，必然激起反效果。