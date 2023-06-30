強詞有理：北約夢難圓

落花有意，流水無情，烏克蘭多年來一直喋喋不休要求加入北約，但始終不得其門而入。眼看北約即將舉行峰會，烏克蘭總統澤連斯基似乎耐不住了，近日又在網上大聲疾呼，認為烏克蘭擁有所有理由獲得加入北約的「政治邀請」。結果等來的不是甚麼政治邀請，而是冷冰冰的回應，北約秘書長斯托爾滕貝格直接排除在峰會上允許烏克蘭正式加入的可能性。有烏克蘭官員聲稱，假如北約峰會未能決定烏克蘭能否成為成員國，烏克蘭人恐怕會變得士氣低落。其實不必假如，北約峰會肯定不會批准烏克蘭加入。

戲子總統至今不明白一個道理，烏克蘭只是美國的棋子，用來牽制和消耗俄羅斯。打代理人戰爭沒有問題，但一旦讓其加入北約，就意味着美國及北約將直接跟俄羅斯對抗，也意味着隨時爆發世界大戰乃至核大戰，老美才不會幹這種蠢事。美國可以要求別國為其利益服務，但倒過來要求其為盟友提供安全保障卻難如登天。何況烏克蘭只是一枚棋子，老美從來不會為了一枚棋子而犧牲自己。美國及北約多年來以拖字訣敷衍烏克蘭，若戲子總統到現在還看不出來，那就是自己的問題了。

其實也難怪戲子總統如此焦慮，戰場上的形勢對烏克蘭愈來愈不利，除了指望北約打救，再也沒有其他辦法。烏軍策劃許久才發動大反攻，既有大量西方武器助陣，士兵也大多接受西方培訓，本來信心滿滿，詎料出師不利，損失慘重，目前正陷入無以為繼、進退兩難的困境。西方媒體一向吹捧烏克蘭，貶低俄羅斯，現在也不得不承認烏軍反攻受挫。有人甚至認為烏軍不是在反攻，而是對自己的大屠殺，形勢之惡劣可想而知。

俄羅斯僱傭兵瓦格納集團突然兵變，烏克蘭本以為有機可乘，澤連斯基第一時間與美國總統拜登通電話，大概是討論如何利用俄羅斯內亂渾水摸魚。沒想到兵變這麼快落幕，戲子還沒高興完，最後一線希望即告幻滅。

當然，皇帝不差餓兵，儘管美國拒絕烏克蘭加入北約，但適當的安撫還是有的。華府宣布再向烏克蘭提供5億美元軍事援助，包括數十輛坦克和裝甲車，顯然是為了彌補大反攻導致的損失。可惜，相對於烏軍最近的損失，這點援助無異於杯水車薪，區區數十輛坦克和裝甲車，恐怕還不夠一天的消耗。