碧瑤 綜合環境服務數碼化

拓展綠色科技助回收 公司簡介：碧瑤綠色集團成立於1980年，是香港綜合環境服務供應商，提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等，為不同領域的客戶提供服務，包括政府部門、各大機構及跨國企業。碧瑤努力不懈地提升環境、社會及管治（ESG）的表現，以推進本集團的可持續發展，以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。

「衷心感謝一眾客戶、夥伴及員工的支持及付出，集團將把握一系列可持續發展機遇，為股東及不同持份者創造更高回報。」碧瑤綠色集團策略及投資總監周榆桐（Ron）直言，現時碧瑤提供的服務範疇愈趨多元化，背後涉及了不少創新元素，又以去年底開始營運的生物科技轉化廠「虻舍」，將雞糞轉化為動物飼料及有機肥料的黑水虻生物轉化技術最為亮眼。

設智能回收箱 雲技術監控 此外，他們亦在不少傳統的環境服務上使用數碼科技，其中在回收層面，公司今年初陸續在全港各區設置智能回收箱，透過雲技術監控其使用程度，並內置自動滿載度感應器及消毒殺菌功能，對接環境保護署的綠綠賞（電子）積分計劃，冀逐步取代部分路邊資源回收桶（三色桶）。

不僅如此，在全港逾800個公廁設施都一樣尋獲碧瑤足迹，事關公司在上述地點提供結合人工智能（AI）、飛時測距（ToF）及物聯網（IoT）的人流點算系統服務，協助政府統計人流以便進行更有效的資源分配。

向企業提供「ESG+」方案 Ron又提及，隨着企業對社會及環境議題日益重視，碧瑤因而向企業客戶提供「ESG+」服務方案，以環境服務作核心，並加入可持續發展的元素，涵蓋環境、社會及管治的措施，包括採購綠色產品及聘請弱勢社群等，並提供綠色及ESG數據，提升企業客戶的ESG表現，利好企業的綠色融資及提升上市公司客戶獲納入ESG指數成分股的機會。

完善產業鏈 推動循環經濟 事實上，碧瑤近年的服務已由上游延伸至中、下游，由收集、分類處理以至轉廢為材均有涉獵，以完善本地產業鏈，推動循環經濟為目標。「有別於一般提供廢物管理的公司，碧瑤已將業務擴展至生產綠色產品，包括玻璃砂、環保沙包、有機肥料、動物飼料、生物炭等，都是由本地廢物轉化而成的。」

至於在業務營運上，Ron指公司亦積極應用科技提升服務效率，例如在塑膠廢物分類的環節，應用近紅外線分揀技術（NIR）增加分揀精準度，同時又強化園藝管理，引入航拍、無線射頻識別（RFID）等技術，識別及記錄樹木狀態及位置。

以科技提升服務效率質素 談到如何有效提升人力管理及資源運用，Ron表示，碧瑤正多管齊下着手「技術升級」，在員工培訓、服務監察、客戶回饋等方面，利用雲端系統及自研的流動應用程式，協助同事更全面、即時地得到資訊，以確保服務質素。此外，公司更使用企業資源規劃系統（ERP）、地理資訊系統（GIS）和人臉識別等技術輔助進行管理，提升管理成效，亦能節省成本開支。

展望未來，Ron指「數碼化、自動化及科技化」是碧瑤發展的方向。隨着「都市固體廢物收費計劃」即將實施，以及社會對可持續發展的關注度提升，固有傳統的環境服務已不能滿足客戶需求，此為碧瑤創造了龐大的商機，而綠色科技更將會是巨大的增長引擎，有助推動集團整體發展。

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