耀才證券 逆市創佳績

產品多元服務貼心 客戶突破55萬 公司簡介：耀才證券金融集團於1995年在香港創立，2010年於聯交所主板上市，為客戶提供全面而專業的經紀服務，業務涵蓋港股、美股、英股、日股、台股、新加坡股、澳股、滬港通及深港通A股、中國B股、恒指期貨及期權、道指期貨、A50期貨、外匯及商品期貨、槓桿式外匯產品、新股認購、孖展融資及資產管理等。耀才憑藉安全穩定快速的網上交易平台、多元化的落盤渠道及特低佣金收費，多年來發展迅速，擁有龐大客戶服務團隊，分行遍布全港，更率先實施7天營業，提供最優質服務。集團宗旨為「以客為先、想客所想」，致力提供價廉物美的證券及期貨交易服務，屢創行業先河，市佔率持續增長。

分行7天營業 巨資升級系統 耀才一直秉持「以客為先、想客所想」的營商理念，多年來不僅為客戶提供貼心的專人解答服務，分行亦遍布全港，部分更實施7天營業，屬同業首創。網上交易是全球不可或缺的投資渠道，為使客戶可隨時隨地在安全且放心的環境下進行網上交易，耀才每年均投放逾千萬元為交易系統維護、升級、定期進行壓力及防攻擊測試，以保障客戶資產為依歸。而集團員工面對任何挑戰，仍上下一心，抱着迎難而上、逆境自強的心，令耀才贏得股東及客戶無限支持，因而榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓上市企業大獎（證券及期貨）」，絕對實至名歸。

「很感謝再度頒發這個大獎予耀才，亦很慶幸公司得到客戶長期支持，全賴同事們不辭勞苦地緊守崗位，才令耀才在疫戰及各方挑戰下突圍，而最新客戶數目突破55萬，保持亮麗業績。」耀才證券執行董事兼行政總裁（CEO）許繹彬（Edmond）期望，集團繼續無懼挑戰，為股東爭取最佳回報，為客戶提供更優質服務，得到業界肯定，來年再蟬聯此項殊榮，向股東、客戶及員工交代。

業務因時制宜 與客戶齊賺錢 「將耀才打造成產品最多的金融超級市場，令客戶可投資全球產品，及不斷了解全球金融產品發展，從而不斷入貨，正是耀才的營商策略」，這位在行內打滾近30年的CEO稱，公司早在2011年上市不久即推出「買賣環球期貨」功能，配合24小時營業運作及待客專業的客戶服務，再引入24小時eDDA入錢服務，確保與外國市場接軌，從而令客人對買賣這類期貨有信心。

他更指，上述業務隨着2020年開始美股及商品市場交投活躍而「翻幾番」，而且近年美股及油、金、匯等外國期貨均「做得不俗」，是「靜市播種、旺市收割」的成功案例。

努力獲嘉許 奪港交所4殊榮 事實上，集團去年在港交所主辦的頒獎典禮榮獲「最活躍經紀商—恒生指數系列期貨及期權」、「最活躍經紀商—股票期貨及期權」、「最活躍經紀商—每周指數期權」及「最活躍零售經紀商大獎—期貨及期權」4個「第一」獎項，印證集團在香港證券市場備受肯定及對開拓多元化市場的貢獻。

為了拉近與客戶之間的關係，耀才在復常後復辦多項大型活動，包括「新春請睇戲」，Edmond稱，「集團今年包了4日共26場《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》，跟逾兩萬名客戶面對面接觸，破盡歷年出席人數及場數紀錄！」他又指集團一向推崇與客戶同樂，因此「新春請睇戲」活動性質基本上與公司舉行的春茗團拜及財神派利是有過之而無不及，所以撇除疫情因素活動已有10年歷史，又形容是耀才的傳統活動。

集團的「估中恒指贏千足黃金」比賽掀尋金熱。Edmond指，參賽者只須估中指定日期的恒指收市價，即可獲贈100萬元千足黃金，原來「估神在民間」是有根據，在過去幾個回合，得獎者均以不足一點之差與百萬黃金擦身而過，慶幸是最接近的參賽者仍可獲等值港幣3萬元黃金的安慰獎；集團有見近日港股持續低迷，務求令參賽者在競猜時可更投入，將獎金加碼至300萬元千足黃金。Edmond笑言「去買六合彩每張都要10元、20元成本啦，只要在耀才網站簡單登記就可估恒指，估中就可獨取300萬元千足黃金，真係好着數！」

常教育投資者 講座反應熱烈 此外，集團一向以教育投資者為己任，疫情下仍繼續透過線上講座向散戶指點迷津；復常後亦不敢怠慢，立即復辦實地講座，如6月中旬與美國芝商所合辦「2023環球投資高峰會」，邀請重量級投資名家分享下半年股市、外匯、期貨、商品等部署，吸引過千人報名，反應熱烈。

談到未來動向，Edmond透露，團隊將在手機應用程式（App）多下工夫，提供分析市況等創新功能，同時網絡保安議題永遠是最重視的環節，耀才會定時教育客戶網絡安全的重要，提醒他們切忌登入非集團的可疑網站及切勿點擊有懷疑的連結，以免讓騙徒有機可乘，「趁靜市教育大眾，讓他們習慣時刻提高警覺，日後市旺時亦會有所防備」。耀才一直擁抱「切忌墨守成規，時刻緊貼市場」的宗旨。他又強調，要帶領同事上下齊心、邁步向前，迎來下一個港股旺市！

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