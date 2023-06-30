大家樂集團 數碼化轉型

推動社區環境可持續發展 公司簡介：大家樂集團創立於1968年，為亞洲最大的餐飲上市集團之一。大家樂集團業務多元化，涵蓋速食餐飲、休閒餐飲及機構飲食，旗下品牌包括大家樂快餐、一粥麵、意粉屋、上海姥姥、米線陣、Oliver's Super Sandwiches、泛亞飲食及活力午餐等，於香港及內地擁有逾500間分店。此外，大家樂集團也是食物產製及加工食品的供應商，於香港及內地共設有4間獲ISO國際認證的廠房。

大家樂集團一直致力為市民提供健康、美味及物有所值的餐飲服務，並且重視可持續發展，積極參與、支持及回饋社區，銳意成為卓越的可持續發展企業。

推動數碼營運 致力培訓人才 大家打開電視，不難發現大家樂自去年起推出了「有大家，就有大家樂」的品牌企劃，先後透過3個動人故事引起港人共鳴，有效強化大家樂的品牌定位，成功帶動銷售。另外，升級版的「Club 100易.0」會員應用程式，增添網上點餐功能，讓顧客可以預時間到店取餐，縮短輪候時間，現時會員人數達140萬，約四成屬活躍會員，使用率非常高。

為節省人手及加快營運流程，大家樂集團由2020年起引入逾150部機械人，透過無線感應系統協助員工送餐及收餐，減輕前線員工的工作量。

大家樂集團推動數碼服務的同時，亦投放資源培訓人才，不僅為分店前線同事提供有關待客之道、溝通技巧的培訓；向不同崗位同事提供在職培訓，例如開辦資歷架構課程，為分店員工提供培訓機會，確保員工有完善的晉升階梯。

關愛社區 為回饋社會，大家樂集團亦與不同社福機構合作，支援社區有需要人士。大家樂集團去年起推出社區關愛旗艦項目——「大家開飯」食物援助計劃，為有經濟困難人士提供食物援助，受助人憑「開飯咭」到大家樂快餐分店就可以選取心儀的食品，協助他們渡過疫情，解燃眉之急，首年受助總額達1,200萬港元。

大家樂集團又鼓勵同事參與義工活動，例如疫情期間為低收入家庭及長者打氣的「區區加油」及其他一系列社會服務，如長者探訪等活動，鼓勵員工一同服務社區。今年大家樂更推出「DSE有你有大家獎勵計劃」，發放助學金予Project WeCan計劃下有經濟困難的考生，支持他們的教育費用。

重視可持續發展 作為行內領先的餐飲企業，大家樂集團重視可持續發展，自2021年起於全線逾350間分店推行廚餘分類及收集計劃，量度分店廚餘重量，並訂立減少廚餘密度的目標。集團亦與環保署及業主合作，將部分分店收集到的廚餘送往小蠔灣的有機資源回收中心O‧PARK1，將其轉化為生物氣體作發電及堆肥之用。

大家樂集團在可持續發展方面的貢獻獲業界肯定，包括連續8年獲選為恒生可持續發展企業基準指數成分股，並且連續兩年取得「AA」評級，是「非必需性消費」組別中最高評分的企業；另亦獲得MSCI在環境、社會及管治（ESG）評分中的「A」評級。

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