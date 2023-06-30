英皇鐘錶珠寶 與時並進

屹立超過80載 秉持以客為尊 公司簡介：英皇鐘錶珠寶以代理世界一級鐘錶品牌及製作高貴時尚華麗的珠寶首飾而享負盛名。楊成先生於1942年創立成安記錶行，亦為英皇鐘錶珠寶揭開序幕。英皇鐘錶珠寶一直秉持精益求精的精神。時至今日，此精神依然延續，成為追求卓越，重視產品及服務質素的保證。公司業務發展始於進口世界名錶。時至60年代，英皇鐘錶珠寶為提供更多元化選擇，開始投入設計及打造自家珠寶首飾。多年來品牌亦講究創意與工藝，以時尚潮流的觸覺為珠寶注入創新意念等元素，並從心出發，用心打造高品味和雅致的珠寶。每件匠心獨運的珠寶首飾背後均有觸動人心的故事，陪伴顧客經歷人生各個重要時刻。

英皇鐘錶珠寶主席楊諾思（Cindy）稱：「很榮幸公司獲得這個殊榮，特別是過去一年，全賴公司團隊上下一心，讓品牌得以平穩發展，業務持續增長，很感恩大家的努力備受肯定。」

灣仔店新貌示人 搶攻年輕客戶群 今年的五一長假期，英皇鐘錶珠寶各大門店人潮均絡繹不絕，重現生氣。Cindy不諱言，「通關後品牌已重新穩固業務，回復正軌」。他們為此亦開拓具潛質的地區，建立更具規模的分店網絡。

就以剛於4月底重新開幕的灣仔店為例，設計概念以「珠寶收藏者之家」為藍本，令顧客恍如置身於藏珍閣，感覺大氣穩重，帶出品牌的奢華格調。此外，為瞄準一批中高端及年輕客戶群，店舖引入不少全新元素，包括採用富有現代感的木條子設計，代替傳統的大型水晶吊燈，呈現多層次視覺效果及氣勢，而且店內中心位置更悉心擺放一排呈馬場形的陳列地櫃，方便客人多角度欣賞不同飾品。此外，他們又翻新在觀塘創紀之城分店，主打輕奢小清新風格，並推出獨家購物優惠和顧客體驗，搶攻年輕人市場。

瞄準婚嫁好年 匠心設計飾品 Cindy特別提及，眼見今年是「雙春兼閏月」，所以品牌設計了一系列匠心獨運兼時尚的對戒和電鑄龍鳳鈪，既適用於傳統中西式婚禮，又切合時下流行的輕奢婚禮熱潮。

其中英皇珠寶的電鑄龍鳳鈪，雕花糅合龍鳳、祥雲、如意、雙喜、百福、同心和造型可愛的金豬牌圖案，立體細緻，靈巧非凡，盛載了長輩和親人對新人的祝福，喜氣洋洋。《龍鳳呈祥》系列則代表鸞鳳和鳴，夫妻和睦，佳偶天成，涵蓋頸鏈、手鈪、耳環和戒指，讓新娘舉手投足別具氣派，華麗高貴。

為針對時下新人婚禮愈趨簡約，英皇珠寶同時打造了帶浪漫優雅情調的《The Spotlight》輕奢系列，每款《The Spotlight》鑽飾均以10顆鑽石構成，中央美鑽由9顆鑽石環繞，不論由任何角度欣賞，該件鑽飾均如單顆卡裝美鑽般，散發璀璨耀眼的光芒，交織出十全十美的完美結合，婚後佩戴同樣合適。

線上線下並重 積極參與婚展 Cindy更直言，「要開拓客源，參與大型婚嫁展同樣必不可少，因可直接了解準新人的需求。公司最近參與3月及6月於會展舉行的婚嫁展，推出了許多限時購物優惠和禮遇，大受準新人歡迎！」

另邊廂，隨着網上購物及電子支付成為現今新常態，英皇鐘錶珠寶近年投放更多資源於線上推廣，從而精準接觸目標受眾，達致線上到線下的客戶引流，而積極開拓網上銷售渠道就是策略之一。現時英皇鐘錶珠寶已在HKTVmall、Zalora、內地的天貓、京東及抖音平台開設網店，吸納不同顧客群，全面展示產品細節，客人只須「一機在手」即可直接購買心頭好，方便至極。

鞏固本地業務 力擴海外版圖 此外，他們亦着力照顧本地客人的所需所想，鞏固本地市場業務。「公司努力維繫良好關係，推出不同類型推廣活動，例如會員專享優惠、工作坊、節日及生日禮遇等，答謝一直支持英皇鐘錶珠寶的顧客，讓顧客與家人、伴侶享受珠寶帶來的美感及溫情互動時刻。」 展望未來公司發展，Cindy期望繼續拓展業務版圖，在擴張內地零售網絡的同時，進駐具商機的東南亞城市，發掘更大的市場領域，帶動英皇鐘錶珠寶業務更上一層樓，並對此十分期待。

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