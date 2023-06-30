國泰航空 連繫世界

以港為家 完善顧客體驗 公司簡介：國泰航空是以港為家的航空公司，擁有超過76年歷史，是環球航空聯盟「寰宇一家」的創辦成員。我們於Skytrax舉辦的2023年全球航空公司大獎，獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮，並同時在「全球最佳航空公司」名列第8位，而在AirlineRatings.com亦躋身全球前10位。國泰集團亦包括低成本航空香港快運及全速遞貨運的華民航空，致力維持香港至世界各地的客貨運連繫。國泰航空為太古集團成員，於香港聯合交易所有限公司上市。有關更多資訊，請瀏覽：www.cathaypacific.com。

傑出服務 冀令港人自豪 國泰航空企業事務總經理黃文傑表示，「多謝東方傳媒機構，此獎項是對公司的支持及肯定，亦為重建工作打下強心針。」他指國泰的願景是成為全球最傑出服務品牌之一，期望公司能令全港市民引以自豪。

現時，國泰航空集團包括港人熟悉的國泰航空及低成本航空香港快運，配合不同顧客需要。在今年3月底，公司的客運運力已按計劃達至疫情前一半水平，服務超過70個航點，並有信心於年底將客運運力提升至疫情前70%，航點增至約80個，及在明年底全面恢復至疫情前水平。

年初通關後，外遊旅客直線上升，國泰集團今年首4月載客量近600萬人次。黃文傑指，國泰將持續增加港人熱門外遊地的航班，例如往返歐洲、東南亞、澳洲、日本以至北美的航班班次，將於8月恢復南非約翰內斯堡，10月復飛美國芝加哥，並在12月中恢復新西蘭基督城的季節性航班。內地方面，今年恢復了西安、溫州、海口及上海虹橋航線，並在10月底前增加往返內地的航班數量至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場。

國泰亦投放大量資源完善顧客體驗，除了在多個主要機場均設有貴賓室外，亦持續引入最先進及更具燃油效益的新型號飛機，及不斷提升機艙設備。此外，國泰亦與本地米芝蓮星級食府都爹利會館攜手合作，精心設計美味菜式，將「港式滋味」帶上半空，令機上餐膳水平躍升。

在貨運方面，黃指，「去年貨運營運非常困難，而國泰貨運仍繼續創新發展，更獲知名航空雜誌《Air Transport World》選為『年度最佳貨運航空公司』！」國泰貨運亦成為首家能夠在東莞「香港國際機場物流園」接收出口貨物、再以貨船直接運往香港機場出境的空運公司，實現大灣區與香港之間的全上游海空聯運的出口空運處理方式。

至於四大業務範疇中的時尚生活，國泰就推出旅遊生活品牌「國泰」，以零售店等模式，涵蓋多種產品與服務類別，包括購物、餐飲、身心健旅及支付等，公司會繼續發展和壯大這些業務。

國家的「十四五」規劃提出鞏固香港國際航空樞紐地位。國泰積極融入國家發展大局，在大灣區成立延伸總部。黃指，「公司未來會大力投資及投放很多資源，令大灣區市民會揀選國泰為他們國際出行的首選航空公司，而將於今年第3季落成的蛇口貴賓室，更會成為全球首個設在客運碼頭的航空貴賓室。」

國泰在發展航運的同時亦注重可持續發展，旗下的國泰貨運近日獲知名航空雜誌FreightWeek評為亞洲最佳可持續發展貨運航空公司。國泰航空會於2030年提升可持續航空燃油使用量至航班總燃油消耗一成水平，而集團亦已訂立2050年實現淨零碳排放目標。今年初，公司亦與國家電投簽署了合作備忘錄，攜手推動可持續航空燃油供應鏈在內地的拓展，同時亦擴大「企業可持續航空燃料計劃」的規模。

放眼社區 鼓勵青少發展 國泰過去一直投放資源關顧社區和鼓勵青少年發展，例如一直舉辦「飛躍理想計劃」、見習機師培訓計劃、國泰Hackathon等活動；近月亦參與政府主辦的「共創明『Teen』計劃」，邀請學員及友師參觀集團及機場設施，並舉辦「空中之旅」，邀請政務司司長陳國基陪同學員及友師遨遊香港天際，當中不少人是首次乘坐飛機，藉此啟發青少年發掘更多個人發展潛力。

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國泰貨運獲知名航空雜誌選為「年度最佳貨運航空公司」。 國泰航空公司提供優質全服務航空服務，為港人熟悉的航空公司。 國泰積極參與「共創明『Teen』計劃」，邀請學員及友師參與「空中之旅」。 國泰於今年第3季落成的蛇口貴賓室，將成為世界上第一個設在港口的航空貴賓室。圖為位於香港國際機場的「玲瓏堂」貴賓室。 國泰航空在Skytrax 2023年全球航空公司大獎，獲頒「全球最佳機上娛樂」殊榮，並同時在「全球最佳航空公司」名列第8位。 旅遊生活品牌「國泰」，涵蓋多種產品與服務類別。