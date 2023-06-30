港鐵高效服務 支持香港復常

同享共樂增活力 出行共融無微不至 公司簡介：港鐵被公認為全球首屈一指的鐵路系統，以其安全、可靠、高質素的服務，以及高成本效益見稱。除了在香港、內地及國際營運鐵路服務外，港鐵公司亦從事多元化的業務，包括發展住宅及商業項目、物業租賃及管理、廣告等，從而達致可持續發展，為乘客提供安全可靠及舒適的鐵路服務。

本港全面踏上復常之路，港鐵公司（0066）亦透過不同措施支持社會發展回到正軌，包括持續提供高效率和優質的鐵路服務，便利市民及旅客出行，亦為旅遊業復甦之路注入強心針。除了為乘客提供優質服務外，港鐵亦為社區注入喜悅及活力，包括6月舉行大抽獎，送出港鐵全年車票等獎品，旗下商場亦送出購物餐飲泊車禮券，與港人同享共樂。同時，港鐵在疫情期間繼續提升護老共融設施，包括在車站增設座椅及放大車站資訊等，無論出行、生活以至關愛共融方面都無微不至，榮獲「超卓上市企業大獎（公共服務）」實至名歸。

高效鐵路服務助振興經濟 加快復常 隨着香港與內地全面通關，港鐵今年初全面重啟東鐵綫至羅湖站及落馬洲站的跨境鐵路服務，東鐵綫已回復至疫情前的列車班次；至於高鐵香港段亦由1月中起分階段重新投入服務，4月全面重啟開通跨省列車以來，網絡將合共新增11個站點，擴大覆蓋至全國69個站點，成為市民到內地短途跨境出行的熱門交通工具，便利旅遊及兩地商務往來。

本地鐵路方面，港鐵不時加強服務配合市民及旅客出行需要，包括假日加密班次，個別佳節列車通宵行駛，提升機場快綫特定時段的列車服務等，以支持並加快經濟活動復甦，截至今年4月，跨境及本地乘客量分別回到疫情前約七成及逾九成水平。

全力支持港人同享共樂 歡迎旅客回歸 社會復常，港鐵全力支持政府的「你好，香港！」歡迎旅客，又參與「開心香港」與港人同樂。期間港鐵送贈總值逾2,000萬元的機場快綫車票、遊客全日通及高鐵紅包，讓旅客感受香港熱情好客一面。又透過MTR Mobile舉行大抽獎，向市民送出港鐵全年車票、本地單程車票、昂坪360纜車門票及港鐵車站商店購物券等共15萬份獎品，總值超過560萬元；旗下所有商場亦於5月至8月期間推出「開心購物賞」，送出超過4,000萬元的購物餐飲泊車禮券，讓市民盡情穿梭香港，同享共樂。

為乘客旅程注入歡樂氣氛 讓藝術更接近生活 巨型橡皮鴨事隔十年重臨香港，港鐵金鐘站亦變身主題車站，「鴨蹤」處處，又與主辦機構合作透過港鐵網絡將歡樂帶進多區。另外港鐵繼續推動文化藝術活動，上環站及西灣河站展出本地年輕插畫師「哇啦豆」創作的一系列畫作，培育本地藝術人才兼為乘客的鐵路旅程增添藝術氣息及活力。適逢今年為巨星張國榮（哥哥）逝世20周年，港鐵4月在香港站舉行《你在我心張國榮20年創作展》，吸引逾7.5萬人次參觀。

關愛社會不停步 長者友善及共融設施續增加 為便利長者及有需要乘客出行，現時98個港鐵車站中已有97個屬無障礙車站，而港鐵網絡有超過2,000張座椅，提供近6,200個座位；68個輕鐵月台及56個港鐵巴士站亦增設座椅，讓乘客尤其老友記候車更舒適。其他長者友善措施包括大部分適用車站增設大型標示，推出「關愛共乘」應用程式及「腦友守護」計劃等，關愛及協助長者乘客。

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