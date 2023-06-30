政情：怕做箭靶 議員解畫 「休會唔係放暑假」

由下月中開始，立法會將踏入長達3個月嘅休會期。尋日立法會通過修訂《議事規則》決議案，刪去同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6星期嘅規定。鑑於休會期同學校暑假重疊，與會嘅多位議員都異口同聲話要做好解說工作，事關「休會」並唔等於「放暑假」咁話。

其實不論係「休會」還是「放暑假」，社會上向來都有聲音質疑，點解立法會行事曆有3個月係「空白」。之不過，以前立法會會期由10月開始、翌年7月中結束，爭議聲音都唔算太明顯；但今屆立法會會期改為始於1月、12月底完結嘅做法，會期當中休會長達3個月嘅問題就變得特別起眼，因牴觸同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6星期嘅規定。儘管規則可以修改，但公眾對於議員放有薪長假嘅印象則難以消除。如去年就有建制「名嘴」挑機，話議員做滿4年任期，休假加埋接近一年！又指休假期間議會停頓，談何監察政府施政？

指唔係日日開會先有效率 面對種種質疑，好多議員都試圖解釋「休會」不能同學校放暑假類比。議員陳恒鑌尋日喺會上形容議會工作係「多樣性」，就算休會亦有好多調研工作、內訪或外訪等，諸如此類嘅事務喺頻繁開會期間係冇辦法做到，認為日日開會先至最有效率嘅講法，值得商榷。議員謝偉俊就話議員喺7至10月期間仍繼續開會、處理公眾議題，又指世上眾多立法機構中，香港立法會係開會最多、最密集，遠超歐盟同英國。議員梁子穎強調休會期間，議員仍要出席各個委員會會議、處理議會各種事務、會見市民業界團體、搜集資料等，根本「冇得偷懶」。

睇番今個月9日嘅內務委員會會議，工程界議員盧偉國就話休會期間，議員同事需準備下年度嘅工作，如施政報告等。況且如有需要，亦可召開各事務委員會、法案委員會，加上公務考察等，實際工作並冇停過。事實上，早前一眾議員已被告知，下月15至19日，主席梁君彥將率領議員到福州同廈門考察，了解閩、港兩地喺經濟金融同航空等方面嘅合作，以及參觀當地嘅文化保育產業；而9月中至下旬則要預留5日以參與「重要活動」，據聞係到北京出席學習考察班。