三跑收賄案 3工頭被起訴30控罪

【本報訊】廉政公署前日落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商3名前「工頭」，涉嫌向超過80名建築工人收賄共逾80萬元，以協助工人獲分判商聘用和繼續受聘。其中一名「工頭」涉嫌收賄約70萬元，並妨礙司法公正，指示工人向廉署報稱沒有提供賄款。3名被告已獲准保釋，今日在西九龍裁判法院應訊。

被告鄧國梁（48歲）、江法（55歲）及丁仕棠（61歲）同為德鑄工程有限公司前「工頭」，分別被落案起訴共30項罪名，即25項代理人接受利益、3項串謀使代理人接受利益、一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，以及一項勒索。江法及丁仕棠今天將進行答辯，控方稍後會申請將鄧國梁的案件轉介區域法院答辯。

其中一人涉向80工人收賄約70萬 三名被告案發時為德鑄「工頭」，德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。首案被告鄧國梁涉嫌於2020年6月至2021年3月期間，串謀另外兩名「工頭」及其他工人，使鄧國梁與該兩名「工頭」向約80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收受每個工作天40至400元賄款，共約70萬元。鄧國梁又涉嫌向其中一名「工頭」收受每個工作天100至200元賄款，涉款約1.4萬元。另外，鄧國梁亦涉嫌串謀該名「工頭」，指示部分工人向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己並沒有向兩人提供賄款。

次案被告江法，涉嫌於2021年3月至2022年4月期間，向兩名木工收賄共逾6.6萬元，以及以恫嚇方式要求其中一名木工就其工作每天支付300元。餘下案件被告丁仕棠涉嫌於2022年3月至6月期間，向兩名工人收受賄款共逾2.2萬元。

廉署近年就「三跑」項目累計落案起訴26人，被告主要為分判商「工頭」，向逾130名工人收賄共逾140萬元。早前被落案起訴的23名「三跑」項目總承建商及分判商前僱員，其中18人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有3人尚待答辯或審訊。廉署發言人呼籲建築工人切勿啞忍貪污，建築工人如被索賄以換取獲聘機會，應拒絕並向廉署舉報。廉署已推出全新網上短片「非法回佣唔好忍 舉報貪污唔好等」，向建築工人宣傳「切勿提供非法回佣」反貪訊息。