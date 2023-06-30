涉醉駕撞傷途人 警員續准保

【本報訊】27歲男警於去年5月休班期間在長沙灣駕駛Tesla電動車時，涉嫌撞傷途人後，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，以酒後駕駛罪被捕，其後遭落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限度的情況下駕駛汽車，及使用殘缺車輛共3罪。案件昨於區院提訊，辯方申請將案押後至8月10日再訊，期間與控方作出商討。法官批准押後，被告續准保釋候訊。

被控3罪包括用殘缺車

被告何家榮，控罪指他於2022年5月28日在香港九龍深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。他另被控於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。案件編號：DCCC 298/2023