毀屯門法院玻璃門 男子就擒

【本報訊】前日傍晚6時許，屯門法院大樓有保安員報案，指有一名男子破壞大樓內一道玻璃門。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌刑事毀壞，拘捕一名姓毛（31歲）男子，並把他帶走扣查，至於其犯案動機則有待進一步了解。