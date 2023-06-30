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毀屯門法院玻璃門 男子就擒
案發在屯門法院大樓。（余宏基攝）
【本報訊】前日傍晚6時許，屯門法院大樓有保安員報案，指有一名男子破壞大樓內一道玻璃門。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌刑事毀壞，拘捕一名姓毛（31歲）男子，並把他帶走扣查，至於其犯案動機則有待進一步了解。
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