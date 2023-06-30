6男涉與14歲女性交 3人申保釋覆核被拒

【本報訊】14歲女童透過交友程式認識數名本地男子，並疑與他們分別發生性行為。涉事6名男子事後被捕，被控「與年齡在16歲以下女童非法性交」等罪，案件初次提堂時，6人均要還押。當中兩人在前日向高院申請保釋獲批，至昨日再有3名被告在西九龍裁判法院提出保釋覆核。惟裁判官聽罷陳詞後，拒絕該3人的申請，下令他們繼續還押。本案將會在8月16日再訊。

另兩人准保候訊 昨日在裁判法院申請保釋的是吳啟正（21歲，工程實習生）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber）。其中吳啟正被控於2023年5月27日，在荃灣海壩街福來邨永寧樓126室與14歲的女童X非法性交。文家榮則被控於6月1日，在旭逸酒店荃灣805房與X非法性交。文另被控於2023年6月19日，在荃灣綠楊新邨一單位管有兒童色情物品，即兩張相片。最後，黃栢康被控於6月2日，在葵涌和宜合道荃灣絲麗酒店1106房襲擊X，於同日同地與X非法性交。

同案其餘3名被告中，其中兩人譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員）日前向高院申請保釋，結果獲批。餘下被告陳家明（30歲，地政主任），在案件首次提訊後，暫未再申請保釋，續還押候訊。案件編號：WKCC 2684/2023