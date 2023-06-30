貨車猛撼 私家車復撞途人

【本報訊】前晚近10時，一輛貨車沿元朗公庵路往十八鄉路方向行駛，當駛至屋苑溱柏對開，適時一輛私家車從屋苑駛出，貨車司機懷疑收掣不及，猛烈撼撞私家車。私家車捱撞後被推前約30米，掃冧一支路牌及撞倒一名男途人後翻側。肇事貨車其後懷疑不顧而去，有途人赫見發生意外，隨即報案求助。

司機瞌眼瞓 貨車翻側 救護員接報趕至，發現姓張（46歲）男途人倒地昏迷，身體多處受傷，遂把其送院急救，幸經救治後回復清醒。姓周（29歲）私家車司機腳部受傷，同需送院治理。執法人員封鎖現場調查，期間涉事貨車駛回現場，惟司機接受酒精呼氣測試後「肥佬」，人員遂以涉嫌酒後駕駛、危險駕駛、意外後沒有停車及意外後沒有報案共4宗罪，拘捕該名姓劉（27歲）司機，他已被帶走扣留調查。

另外，昨日凌晨3時許，一輛載有貨物的密斗貨車，沿北大嶼山公路往機場方向行駛，當駛至近小蠔灣附近，貨車懷疑失控，掃毀路旁約50個水馬後，車頭再撞向山坡，繼而向右翻側橫亘路中。意外中，貨車車頭擋風玻璃飛脫，多名途經駕駛人士目睹貨車冒煙，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，發現車內空無一人，車內雜物則散落路旁。執法人員調查期間，在附近尋回姓黃（36歲）貨車司機，他沒有受傷，有人表示因忘記攜帶證件，故在意外後返回附近住所，取回證件後折返現場助查，並聲稱事發時因「瞌眼瞓」致貨車失控肇禍。