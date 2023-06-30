撞死動物釀10車串燒 呈祥道大塞

【本報訊】本港人多車多，除了市民可能捲入車禍受傷，即使有靈性的動物亦偶爾會被車輛撞倒，甚至進一步引發事故。昨日清晨時分，一隻猴子闖入長沙灣呈祥道行車線，慘被車輛撞斃，由於事出突然，尾隨車輛接連收掣不及，結果「一架撞一架」釀成10車串燒，慶幸車毀人未傷。另外，前晚有唐狗在黃大仙龍翔道亂闖，狗狗最終命喪輪下。兩宗意外的動物屍體均由相關部門人員檢走，直至現場完成清理，交通始逐步復常。

昨晨7時許，一名53歲外籍女子駕駛私家車，沿長沙灣呈祥道快線往荃灣方向行駛，當駛至近明愛醫院對開，突然有一隻猴子從車頭奔竄而出，儘管女司機見狀急煞停車，惟座駕仍把猴子撞飛喪命。事發一刻，尾隨而至的一輛的士及時煞停，惟後方有車輛懷疑收掣不及，相繼撞向前車車尾，復把前車推前波及其他車輛，連串「嘭、嘭」巨響後，連同女事主駕駛的私家車在內，共造成10車首尾相撞。

據了解，車禍涉及5輛私家車及5輛的士，各車分別車頭及車尾損毀，個別凹陷程度較為嚴重，幸事故中無人受傷。受意外影響，該路段部分行車線一度封閉，車龍龍尾一度延伸至接近黃大仙天馬苑。執法人員接報到場，除指揮交通及疏導車輛，同時向各涉事司機了解意外原因及經過，並把猴屍放入黑色膠袋帶走。直至現場清理完成，相關行車線始獲解封，車龍始逐漸消散。

唐狗衝龍翔道遭撞斃 另外，前晚10時許，一輛私家車沿黃大仙龍翔道東行，當駛至龍翔官立中學附近，一隻身長約半米的唐狗忽然衝出馬路，姓何（31歲）司機懷疑收掣不及，唐狗遭私家車撞倒後倒臥中快線奄奄一息。執法人員接報趕至，經檢查後證實唐狗已傷重不治。