管制讓步 蛋糕裝飾免走塑 准售即棄膠手套

環團斥政府縮沙 憂食肆走法律罅 港府管制即棄塑膠於立法會爭議下「撤辣」，蛋糕上的膠裝飾品將不禁；即棄膠手套亦由禁止銷售及免費派發，改為只禁免費派，變相市民可買手套整蛋糕，或用作其他衞生用途。不過，當局企硬於條例通過後半年實施首階段管制；環團認為撤辣違反立法原意，更難改變市民少用即棄膠產品的習慣。

港府今年3月向立法會提交《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，建議禁止在本地銷售即棄膠餐具和禁止餐飲處所向顧客提供任何即棄膠餐具，並管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應。立法會有關法案委員會今日審議管制即棄塑膠餐具和用品的草案，當局表示，有見議員指即棄塑膠糕點裝飾對環境影響相對較小，將撤回相關管制。

首階段禁派PE膠手套 環境及生態局表示，有議員指由聚乙烯（PE）製成的即棄膠手套在個別情況下，有真正需要，例如確保食物衞生，當局將修訂管制方式，將在第一階段禁止免費派發PE膠手套，而非在第二階段禁止銷售和免費派發。

當局又稱，餐飲、零售和酒店業希望延長準備期，但在草案通過後半年才實施第一階段管制，已是務實做法，在「走塑」步伐和社會適應之間取得平衡。而減少使用塑膠是大勢所趨，社會亦普遍支持管制計劃，當局一直鼓勵各行業避免售賣即棄塑膠產品，並盡早準備。

另有議員關注草案以「設計使用次數」並非多於一次的用品，定義為即棄用品，容易產生漏洞。生產商只要標示用品可多次使用，就可以規避管制。不過，當局指若將定義改為「設計為使用有限次數後即需丟棄的產品」，將令定義更模糊，執法困難。

綠領行動總幹事何漢威認為是次撤辣非必要，條例原意令社會減少使用不必要即棄塑膠，而蛋糕上的裝飾只為「影張相」，是否一次性「大家亦心中有數」，只是使用量不多，社會應着重減廢精神，而非所減少膠數量。

何又稱，快餐店主動提供免費即棄膠手套，情況氾濫，「污糟都要洗手，點解要用膠？」除了個別衞生情況，不應鬆綁。當局要讓步亦應設限，他建議倣效膠袋徵費，每個手套收費至少一元，「否則食40元炸雞加一毫攞手套就無意思啦！」