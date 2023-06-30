韋家幫出沒 3人掠二百萬財物

【本報訊】執法部門早前留意到針對村屋或低密度屋苑爆竊案，在過去半年有上升趨勢，而涉案村屋或別墅均位置較偏遠、鄰近草叢或山邊、保安設防較低甚至沒有設防。人員經情報分析及翻查大量閉路電視錄影片段後，鎖定一個以本地人為骨幹，並夥同非法入境者犯案的爆竊集團。

起士巴拿鉗鋸等工具 本周二晚上約9時，人員在上水馬會道截查一輛形迹可疑的私家車，當時車內一名疑是爆竊集團主腦的姓張（63歲）本地男司機，正接載一名懷疑非法入境的內地男子。人員在司機座椅底，檢獲鋸、士巴拿、鉗、防滑手套等懷疑犯案工具。同時，人員在該名姓韋（35歲）的內地男子背囊，起出兩支鐵筆、電筒及一套全黑衣服，包括鴨舌帽、手袖、防滑手套、口罩、風褸及一條長褲。經跟進調查後，翌日在大埔區拘捕一名姓林（61歲）本地男子，他疑是涉案車輛的登記車主及集團骨幹成員之一。

該3名被捕的中國籍男子，分別涉嫌「爆竊」、「外出時備有偷竊用的物品」、「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」、「串謀安排未獲授權進境者前來香港的旅程」及「非法入境」。人員正調查姓韋疑犯，是否為臭名昭著的「韋家幫」成員，至於兩名61歲及63歲男子，分別報稱建築工人及商人。人員相信該爆竊集團涉及至少8宗發生於九龍及新界的爆竊案，財物損失逾210萬元，最大一宗損失約85萬元，失物包括現金、首飾及電子器材。

另外，集團成員分工仔細，主腦負責接應非法入境者，並安排窩藏的地方及到目標地點犯案，完事後隨即接載他們離去。3名疑犯已被扣查，行動仍然持續，不排除有更多人被捕。