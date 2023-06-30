跨部門反罪惡 拘近200人

【本報訊】執法部門自5月起至昨日展開反罪惡及反黑社會行動，並於本周日（25日）至本周三（28日）收網，聯同消防處及入境處人員，共搗破兩個賣淫場所、3個非法賭場、兩間無牌酒吧及一個非法加油站，檢獲1,400支酒、賭具、賭款、柴油、性感內衣、避孕套及潤滑油等證物。人員同時以涉嫌「無牌經營賭博場所」、「經營賣淫場所」、「無牌賣酒」等罪名，拘捕102男72女（16至70歲），當中38人已被檢控。

此外，人員在本周二（27日）截查一名本地男子，在其身上及所租用的單位，檢獲約70.7克懷疑氯胺酮（K仔）、包裝紙及包裝工具等，毒品市值約3.8萬元。部分毒品疑被包裝成糖果模樣，一旦被兒童誤食，後果不堪設想。人員經調查後，以涉嫌「販毒」拘捕該名30歲男子。

另外，執法部門留意到有黑幫為壟斷地盤飯盒生意，從中無本生利，向地盤飯盒商販收取約一萬元入線費，以及數千元月費，並就每個售出的飯盒拆帳約5元。人員遂喬裝商販，前往元朗一個地盤擺檔，從中收集證據及情報。人員其後被懷疑黑幫分子接觸，並遭對方出言威脅，試圖以武力驅趕及收取費用。

地盤賣黑心飯盒 多人落網 人員根據情報及經調查後，於本周三（28日）聯同食環署展開行動，在落馬洲搗破一個非法工場，以涉嫌「無牌經營食物製造廠」拘捕一名56歲本地女子，又在錦上路一帶地盤，以涉嫌「無牌販賣」及「阻街」罪，拘捕兩男一女（34歲至42歲）。人員相信黑幫除了收取商販「保護費」，更自設工場「一條龍」銷售黑心飯盒牟利。至昨日早上，執法人員搜查元朗區多個目標地點，以涉嫌「自稱三合會成員」及「刑事恐嚇」罪，拘捕兩名分別29歲及39歲男子，兩人俱已被扣留調查。