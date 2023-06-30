1.2億元毒藏工廈子母倉 假難民睇場續禍港

假難民治安毒瘤續禍延香港！執法部門早前根據線報，經調查後於本周三採取行動，搗破兩個位於牛頭角及觀塘的毒品「子母倉」，拘捕兩名負責看倉的越南假難民，並檢獲約174公斤、總值約1.2億元的懷疑冰毒，打破本年度同類毒品案的最高貨值紀錄。據悉，毒販刻意僱用假難民參與毒品活動，相信是看中他們居無定所、人際聯繫網絡薄弱，間接增加人員的偵查難度。

本周三下午，執法人員循線於牛頭角定安街一唐樓單位外埋伏，期間截查一名步出單位的形迹可疑男子，在其手持的膠袋內，檢獲一包用茶葉包裝作掩飾的懷疑冰毒，隨即把他押返屋內搜查，結果在單位內一行李箱，搜出13包採用同樣包裝的懷疑冰毒，遂當場拘捕該名持「行街紙」的20歲越南漢。此外，人員拘捕一名在附近徘徊、涉嫌負責「睇水」的31歲越南聲請漢，經調查後，相信他疑屬於同一犯罪集團，負責替該名被捕的同鄉通風報信，以及管理一個設於觀塘敬業街工廈的毒品倉。人員其後在該單位的4個紙皮箱內，起出160包包裝類似的懷疑冰毒。

據了解，兩個涉事毒品倉僅運作近一個月，檢獲的懷疑冰毒每包約重1公斤，總市值估計高達約1.2億元。被捕人士已被扣留調查，其後已被暫控各一項「販毒」罪，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

繁忙時間搬運掩耳目 調查人員表示，販毒集團利用不同類型單位作「子母倉」儲存毒品，上述觀塘工廈單位被闢為「母倉」，相信有人先把毒品放進混入雜物的紙皮箱，伺機在繁忙時間進行搬運；集團又會租用一些短期租約的唐樓單位當作「子倉」，放置相對較小量的毒品，以便成員把毒品分銷。

相中南亞幫居無定所 另外，涉案犯罪集團分工細密，除安排人手負責不同倉庫，販毒期間更會於不同地方派人「睇水」，以減低成員被捕的風險。執法人員留意到，集團刻意僱用持「行街紙」留港的外籍人士犯案，估計是看中他們在本港無長期居所、沒有特別人脈聯繫，藉此增加人員掌握相關人士資料及執法難度。執法部門相信行動已阻截大批毒品流入市面，正追查有關毒品的來源及銷售渠道，不排除稍後有更多人被捕。