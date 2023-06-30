交收手機遇彈票黨 男子失6萬元財物

【本報訊】過去一周，執法部門接報至少12宗關於買賣智能電話的騙案，其中一名男賣家在社交平台放售兩部全新的智能電話，引來「彈票黨」覬覦。騙徒先存入空頭支票，交收時向男子出示入票憑證並取走電話，其後騙徒再訛稱自己錯誤地重複入帳，要求男子透過「轉數快」退回差額3.8萬元。男子不虞有詐，轉帳後才驚覺騙徒的支票根本未能兌現，最終貨財兩失，損失近6萬元。