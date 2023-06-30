環評修例通過 耗時料縮短一半

何俊賢

【本報訊】社會上有聲音批評環評阻礙發展。立法會昨通過修訂政府《2023年環境影響評估條例》，以助縮短環評程序。有議員指政府只利用環評報告「塞住你（漁民）把口」，認為當局在進行工程時要向漁民解釋清楚；有議員亦關注新設「中央環境數據庫」會被濫用。政府重申，環保署會制訂資料分級制度防止「中央環境數據庫」的資料被濫用。

在條例修訂後，政府將建立中央數據庫、減少需要進行環評程序的工程項目、放寬部分技術評估要求等，當局估計上述措施能夠將環評程序所需的時間由原來的36至48個月，縮短一半至18至24個月。

議員憂太倉促加劇矛盾 漁農界議員何俊賢憂慮縮短程序，指議員和官員未有足夠時間了解事件，令矛盾加劇。雖然有意見認為諮詢時間沒有減少，他認為當政府宣布項目開始諮詢期就開始，指市民不會了解實際諮詢期的時間，期望政府要提早進行解說。他又指漁農界對環評信心一向不足，政府經常指對漁業影響輕微，但實際非常嚴重。他指政府只利用環評報告「塞住你（漁民）把口」，認為要向漁民解釋清楚。

另外，政府設「中央數據庫」採用地理訊息資訊及繪圖系統平台，當中包括環評報告中與各種環境和生態相關的基線調查數據，有意見擔心中央數據庫會令部分稀有和受保護的物種被捕捉。議員謝偉銓亦關注濫用數據庫問題，認為設立「中央環境數據庫」是整個優化環評的重要一環，善用過去25年項目的所得數據及成果，節省所需時間，但數據庫的敏感資料，包括受國家、香港保護的野生動植物，有必要採取嚴格規管，確保正確使用，對於不當使用要有阻嚇性的處罰。