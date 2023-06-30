打擊公屋私煙 冚倉檢600萬元貨

【本報訊】香港海關在暑假前夕加強執法，打擊在公共屋邨內進行的電話訂購私煙活動，過去3星期在全港多區展開代號「迅雷」的執法行動，檢獲超過160萬支懷疑私煙，估計市值約600萬元，應課稅值約400萬元。行動中共拘捕48人。

拘48人 包括買家 行動中，人員於全港各區共偵破47宗私煙案件，包括柴灣、筲箕灣、油塘、藍田、觀塘、秀茂坪、牛頭角、九龍灣、彩虹、紅磡、旺角、深水埗、長沙灣、葵芳、荃灣、屯門、天水圍、元朗、上水、粉嶺、馬鞍山、沙田、將軍澳和欣澳，並檢獲上述私煙。其中，人員搗破4個私煙儲存倉庫，當中包括兩個公屋單位，並扣查5輛懷疑用作分銷私煙的車輛和檢獲一批私煙傳單。

人員於上述案件中共拘捕42男6女，年齡介乎15歲至82歲，當中包括私煙買家和賣家。所有案件已作出適當跟進。暑期將至，海關會繼續根據風險評估、情報分析和採取從源頭堵截的策略，於假期前及期間加強打擊私煙活動。如發現有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。

海關呼籲年輕人，特別是學生，切勿以身試法參與私煙活動或派發私煙傳單，以免留下案底影響前途。海關強調，買賣私煙同屬違法，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。