理大外暴動 8人囚32至45個月

【本報訊】2019年11月香港理工大學遭圍封期間，大批人士在油麻地一帶參與示威試圖「圍魏救趙」，欲分薄理工大學外的執法人員數目，事後有多人被捕。示威者當中被控暴動罪的5男2女，本月初於區院認罪，另有一人於審訊前轉為認罪，案件昨日判刑，法官陳廣池判涉案8名被告監禁32至45個月。法官指案發時香港正在淌血，整個社會都在痛；又批評該些單純參與暴動的被告，是助紂為虐，助長黑暴氣燄。

妻寫求情信 新婚漢獲減刑 8名被告依次是胡海維（23歲，學生）、翁永勝（22歲，學生）、溫育賢（26歲，學生）、許鵬毅（30歲，文員）、葉穎燊（24歲，健身教練）、張芷晴（23歲，女，調酒師）、周鳳彥（30歲，女，編輯）及鄧浚傑（28歲，電工），其中鄧於審訊前一刻認罪。他們被控於2019年11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。

法官考慮到各被告的個人因素及求情等，就胡、翁、許及葉此4人，均判囚36個月，兩名女被告判囚38個月，新婚不久的溫判囚32個月，最遲認罪的鄧則判囚45個月。法官判刑前特別要新婚5個月的被告溫育賢，讀出其妻的求情信，溫在讀信時數度哽咽。法官指溫的妻子明知丈夫將被判監，仍然嫁給他，認為屬雪中送炭，要溫體會妻子感受。法官又指若溫不能盡丈夫責任，便屬「天理不容」。

案情指自2019年11月11日起，大批示威者進佔理大，執法人員其後設防封鎖理大。及至18日的案發當日，網上有人呼籲市民上街聚集、「營救」理大內的示威者。約當晚10時，人員抵達加士居道組成防線往北推進，雙方其後在彌敦道與窩打老道交界對峙。示威者大部分穿黑衣、戴口罩或防毒面罩等，有人以雷射光照向人員及投擲汽油彈，估算數量超過250枚。至近11時半，人員展開圍捕行動，最終成功截獲213人，包括本案8名被告。案中有4名執法人員在執勤時受傷。案件編號：DCCC 843/2020