設計員認毀五星旗區旗 7‧14判刑

稱酒後一時貪玩

男被告翁政文，被控於2022年10月2日在土瓜灣上鄉道24號外的欄杆，公開及故意地以玷污國旗的方式侮辱國旗；及於同日同地侮辱區旗。案情指有政黨在去年10月1日前，於土瓜灣上鄉道保良局林文燦英文小學外的街道上豎起五星旗和區旗。惟其中兩支旗連旗杆在案發當日遭發現棄置地上。執法部門接報翻查閉路電視後，發現被告於當日曾雙手拉下兩支旗杆並扔在地上。執法人員在同年10月7日於土瓜灣巡邏期間，發現被告的外貌特徵與閉路電視片段的疑犯脗合，上前截查後拘捕被告。在警誡下，被告稱他喝酒後行到上鄉道，見到旗幟飄揚感覺煩厭，遂用手扯下旗杆，並且稱屬一時貪玩才犯案。案件編號：KCCC 2927/2022