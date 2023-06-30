彭卓棋：國安法生效 撕政綱可證縮咗

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前南區區議員彭卓棋續自辯。他指國安法生效後便撕毁政綱，雖然沒再發聲明解釋，但「明眼人都會知我哋縮咗㗎嘞」，重申自己無意無差別否決財案或顛覆國家政權。彭卓棋完成作供，案件下周一（7月3日）續審，料會輪到另一被告何啟明自辯。

庭上昨展示一張被告的instagram截圖，顯示被告和兩名其團隊的男成員，一手握拳頭，一手拿着撕成兩半的競選單張。彭卓棋說，這是《港區國安法》生效後，他為傳達擔心違法、放棄政綱的意思，才拍攝的照片。法官問彭為何要握拳，又指若不發聲明闡述，別人或不明白他想表達什麼。彭強調，他當時認為上載照片已足夠，坦言「明眼人都會知我哋縮咗㗎嘞」。至於握拳原因，彭解釋是「攝影師叫擺啲有型嘅姿勢」。

保留連儂牆惹質疑 庭上另展示一張在2021年1月，執法部門在彭卓棋辦事處所拍攝的照片，當中顯示辦事處門外牆壁貼有「連儂牆」字眼。法官指，既然當時彭已在初選落敗，政治語言無法令他有勝選，他大可做回自己，問彭為何仍保留連儂牆。彭說「無特別意思點解唔拎走」，認為牆上沒違法東西。控方向彭指出，他初選期間所說的言論不只是政治語言，而是選舉承諾，並有意實現。彭否認說法，亦否認打算連同其他人無差別否決財政預算案，逼政府回應五大訴求，或有意顛覆政權，但承認初選期間繼續處理大灣區事宜，確有矛盾。案件編號：HCCC 69/2022