《蘋果日報》涉欠租車公司逾3.6萬 7‧21裁決

【本報訊】由黎智英於1990年開設的壹傳媒有限公司，其集團旗下的《蘋果日報》（下稱蘋果）早前被一間汽車租賃公司入稟小額錢債審裁處，指蘋果沒有繳付燃油費及汽車保險相關費用，追討超過3.6萬元款項，案件昨正式在小額庭開審。庭上透露，現時爭議的只有約2.4萬元費用，案件審結，審裁官押後至7月21日裁決。

現僅爭議約2.4萬元 申索人大昌行汽車租賃，被告人蘋果日報有限公司。申索書指，被告人拖欠申索人36,439.5元。被告人代表昨在庭上確認，現時只爭議4項費用，包括汽車保單自負額，涉款1.5萬元；其次是維修費用，即還車時汽車有損壞，此項目涉款8,800元；還有566元油費和180.5元換胎費，合共24,546.5元。

就着1.5萬元保單相關費用，申索一方指，2021年5月11日，被告一方所租的車發生交通意外，司機之後被判不小心駕駛罪成，罰款1,000元。就事件申索一方稱，根據協議，要被告繳付1.5萬元保險「墊底費」。被告代表回應說，不爭議曾發生意外，爭議之處是金額，因申索一方沒有具體單據。至於其他款項，被告人亦就申索一方是否有單據等問題提出質疑。

審裁官聽罷雙方陳詞後，下令申索一方在7月13日或之前，向被告一方及法庭提交進一步文件及資料，被告不遲於7月20日回應，法庭會在7月21日下午裁決。審裁官關注，等候裁決期間，被告一方的法律地位會否改變，例如會否清盤，被告一方則說現階段，其公司法律地位相信不會改變。據資料指《蘋果日報》在2021年6月24日停刊。案件編號：SCTC 8322/2022