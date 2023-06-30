停機坪指揮塔數碼管理 AI實時監控安心飛

機管局斥2.5億 全天候測跑道風險預警 本港機場於新冠疫情過後回復繁忙，在第三條跑道逐步啟用下，航班數量日益增加。為確保航空安全，機場管理局亦從加拿大引入新數碼停機坪及數碼指揮塔管理系統，將機場地面及空中影像及資訊二合為一，令人員安坐中央控制中心，亦能透過電腦輕易監察飛機動向，事故發生亦能即時派人處理，維持機場正常運作。機管局指本港為全球首個機場應用此套管理系統，亦是全球最大規模的應用之一。

首個機場應用 機管局與民航處斥資2.5億元，安裝數碼停機坪及數碼指揮塔管理系統，在飛行區及停機坪安裝240部超高解像監察攝影機。影像會無縫連接，並將空中及地面活動影像及視野外的影像，實時傳送至中央控制中心及指揮塔，而廣闊的畫面於電腦自動調校後，不會變形、於日照下亦不見色差、陰影。

空管等人員於控制中心的畫面上，每架飛機都會顯示航班資料、實時狀況、預算到達停機泊位時間，系統會以顏色標籤，區分飛行區及停機坪內所有飛機及車輛的狀態。系統亦會以人工智能（AI）偵測事故，跑道上有異物、飛機行錯路等均會預警。

減少人為錯誤 機管局機場運行執行總監姚兆聰稱，人員於新系統下毋須「一眼關七」，憑肉眼及雷達監控停機坪，人員亦不需「死記」航班編號等資料，希望減少人為錯誤之餘，助員工減低工作壓力。智能系統能偵察天氣情況，大霧時自動抹走白色的霧，確保控制中心所見畫面清晰，而數碼攝錄機鏡頭感光性能高，即使漆黑一片，系統仍能偵察飛機情況。

姚強調，安裝新系統並非為了節省人手，反指機場正擴大容量，目標於處理更多航班時毋須再添人，以防人多手腳亂。機管局已制訂後備預案，一旦系統失靈，會即時調動人手，回復原來靠肉眼、雷達控制。

機場飛行區及停機坪安裝240部超高解像監察攝影機拍攝無縫影像。 系統顯示停機位使用率。 姚兆聰