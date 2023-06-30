劃一收$50 非專營巴每月成本增20萬

公共巴士同業聯會副主席鄧子強慨嘆：「縱有不滿，默默承受」，劃一收費方案不合理，因業界車輛大多使用紅隧過海，在變相加價4倍後，預期各公司增加的開支每月由兩萬至20萬元不等；亦憂慮原本可以用錢買時間的西隧加價後優勢不再，變回塞車的隧道，反令客人流失，雙重打擊下料公司每月損失逾5萬元。既然私家車能在第二階段按不同時段收費，他要求能夠適用於商用車，「非繁忙時段紅隧變番10蚊，一視同仁先至合理。」