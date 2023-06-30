劃一收$50 非專營巴每月成本增20萬
【本報訊】備受爭議的「三隧分流」方案，最快8月至今年底分兩個階段實施。當中，次階段商用車每次劃一收費50元，未能如私家車般享有「不同時段、不同收費」。非專營巴士業界慨嘆只能默默承受，料每月成本最多增20萬元。學童車業界就指紅隧大幅加價4倍後，料每名學童需承擔300元車費。
公共巴士同業聯會副主席鄧子強慨嘆：「縱有不滿，默默承受」，劃一收費方案不合理，因業界車輛大多使用紅隧過海，在變相加價4倍後，預期各公司增加的開支每月由兩萬至20萬元不等；亦憂慮原本可以用錢買時間的西隧加價後優勢不再，變回塞車的隧道，反令客人流失，雙重打擊下料公司每月損失逾5萬元。既然私家車能在第二階段按不同時段收費，他要求能夠適用於商用車，「非繁忙時段紅隧變番10蚊，一視同仁先至合理。」
至於學童車協會主席林志平坦言，接載學童過海的學童車公司只能「硬食」加價，紅隧加價4倍後，每輛車每日要多付160元隧道費，每月增加的額外隧道費約3,000元，料每名學童每月需多付300元車費。
料學童車月費多300
他直言，難以將成本直接轉嫁學生，預料初期只能由各公司以開源節流等方式應對，而加價也會令學生流失，以及引起骨牌效應。
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