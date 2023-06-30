的士老殘道路炸彈 司機年齡應設限

議員倡訂最高工時 確保休息得宜 近年高齡司機涉及的士交通意外頻生，政府收緊年長司機體檢要求，立法會昨通過解決的士行車安全和保費加價問題的議案。有議員直指「高齡司機加殘舊的士」是「危上加危」，促政府正視問題，另有議員更批評政府在處理的士問題的思路矛盾。

身兼行政會議成員的保險界議員陳健波引述政府數據，指在過去5年，平均每年有44%涉及意外的的士司機為65歲或以上，必須正視高齡司機問題。另一議員則建議政府徵詢醫學意見，為年長司機訂立每日最高工時及每周最多工作天，確保充足的休息，對於不適合繼續駕駛的退休者提供再培訓以協助他們轉型。

不單止司機老齡化，的士亦殘舊。議員管浩鳴指出，截至今年4月底，現時全港有18,163部的士，當中大約兩成半為5座位，即大約有4,500部5座位的殘舊的士仍然在路上行走，他認為「高齡司機加殘舊的士」這個組合「危上加危」，要求政府考慮就的士司機制訂年齡上限，以及強制更換或淘汰老舊的士和收緊的士進行驗車的門檻和時間。航運及交通界議員易志明表示，無論保險公司開出甚麼條件，司機都要照單全收，保險索償增加導致保險費飆升，要減少索償政府必須要打擊保費詐騙及減少交通意外率。

斥政府放任車行壟斷 壓榨司機 議員江玉歡更直斥政府思路矛盾、逃避問題、轉移矛盾及網約車政策不倫不類。她指的士問題表面看是安全性差、保費年年升高，根本上是車行壟斷市場，的士司機被壓榨，基本收入朝不保夕，造成車行、司機、乘客自上而下的壓榨鏈。她諮詢了業界人士的意見，指普通的士同樣可提供高質素服務，前提是政府要為的士司機提供支援，促進行業良性循環，譬如回應車牌問題、保障司機權益、淘汰超齡的士及督促司機做體檢等。她又促請政府應盡快作出規管，令的士和網約車促成優勢互補，以包容的眼光及創新的心態，用發展香港智慧出行系統的眼光解決問題。

當局回應時強調要適當處理的士保費水平的問題，必須從源頭入手，提升的士安全水平，鼓勵的士車主及車行聘請駕駛紀錄良好的司機從而減少交通意外及索償金額，並會同時推動保險公司作出相應的風險區分安排，希望藉此令的士交通意外減少，從而減輕的士保費對的士業界的負擔。

江玉歡