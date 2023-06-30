教務眾多課程緊迫礙融合教育 平機會籲加強培訓調整人手

【本報訊】香港推行融合教育逾20年，惟成效備受質疑。平機會昨日發表研究報告，有關本港學校推行融合教育，受訪者認為課程緊迫及教務繁重是學校推行融合教育最大困難，平機會建議政府採多項措施，如加強對教師的特殊教育培訓及調整學校教學模式等，令推行融合教育更順暢。

校方缺專業支援人員

平機會在前年10月至去年12月進行有關調查，受訪者來自超過140間中小學，訪問超過1,600名中小學校長、教師及特殊教育需要統籌主任，受訪的多名校長表示，融合教育相關行政工作繁多；其次是人力資源不足，校方難以尋找合適人員協助學校推行融合教育，特別是缺乏專門照顧特殊教育需要學生的專業支援人員，包括教育心理學家和言語治療師，導致有特殊教育需要學生未能持續接受評估，特殊教育需要統籌主任難以就學生的變化調整支援策略。