港大擬修規程強化紀委 處理損害聲譽行為

多間大學重組校董會，而香港大學建議修訂《香港大學規程》，加入「損害大學聲譽的行為」，作為其中一項可由校長交由紀律委員會處理的投訴，並在委任紀委會成員的兩個小組，其中「學生小組」成員不再由學生會評議會委任，而港大規程修訂將於今日刊憲，下周三提交立法會，而立法會將以「先訂立、後審議」的方式處理，預料新規程在10月20日起實施。

對於新修訂，校方指已參考其他組織和院校的類似規定，多間本地大學和海外大學，例如伯明翰大學、倫敦大學學院、愛丁堡大學等都有類似規定。

學生小組不由學生會評議會委任 在修訂紀律委員會的組成程序方面，目前紀律委員會是教務長由「教務委員會小組」委出3名成員，以及由「學生小組」委出兩名成員組成，兩個小組均有20人。港大建議將兩個小組的成員數目增至30人；「教務委員會小組」改為「教師小組」，讓所有教授級人員都可參與，而「學生小組」改由教務委員會委任，而不再由學生會評議會委任。

中大重組校董會押後二讀辯論 近年中文大學經常爆發爭議，包括校長續任爭議、校徽風波等。3名身兼中文大學校董的議員包括張宇人、鄧家彪和劉國勳提出的私人條例草案，主要是重組校董會，草案昨於立法會首讀及押後二讀辯論。

張宇人指中大多年試圖精簡校董會管治，惟因種種原因未能落實，重申3人提出私人條例草案，並非實現個人願景，而是落實一直「應做而未做」的校政改革，以維護公眾利益。他又表示中大自2012年提出修訂規程以來未有任何動作，加上2019年反修例運動發生的事件，該院校出現管治問題已是「不爭事實」。

私人草案建議把中大校董會的成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後的校董會校外成員佔大多數，與校內成員數目的比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。並修改校長、常務副校長的聘任方法，需由四分三校董投票支持才可通過等。