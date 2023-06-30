綠在區區回收活動賺額外積分

【本報訊】環保署宣布在7月會推出「日日回收額外賞」活動。市民在7月1日至31日期間，到環保署轄下「綠在區區」社區回收網絡進行回收，或利用智能廚餘機參與廚餘回收，可以獲得額外「綠綠賞」積分，進一步鼓勵市民建立回收的良好習慣。

推廣期內提交指定回收物 環保署發言人表示，市民在推廣期內到全港任何一個「綠在區區」設施提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、四電一腦、小型電器、慳電膽／光管及充電池等，每日除可獲取額外20「綠綠賞」積分，指定回收物更可按量獲6倍積分。另外，使用智能廚餘機回收廚餘，每日可獲取額外26「綠綠賞」積分。

而該署正不斷擴展回收網絡，「綠在區區」現時設有11間「回收環保站」、33間「回收便利點」、超過120個以定時定點街站模式運作的「回收流動點」，以及約60個位於大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地的智能回收應用點。該署亦逐步擴展家居廚餘收集服務，目前相關先導計劃已涵蓋8個公共屋邨、15個私人屋苑，並將於今年內擴展至100座公屋樓宇及更多私人屋苑。