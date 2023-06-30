書展7‧19舉行 不設實體門票

【本報訊】第33屆香港書展將於下月19日起，一連7天在灣仔會議展覽中心舉行，是次年度主題為「兒童及青少年文學」，場內外將舉辦逾600項文化活動。同期亦會舉行「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，涵蓋運動消閒產品和活動，以及特色零食等資訊，為市民打造夏日好去處。香港貿易發展局預計，上述3項活動將吸引共約760家展商參與，入場人次亦會較去年增加。

成人票價增至30元 今年書展不設實體門票，電子門票即日起於全港7-Eleven、Circle K便利店公開發售，成人票價增至30元，小童則維持10元；3歲或以下小童、65歲或以上長者可免費進場。書展另設10元上午進場票務優惠，以及免費再進場優惠等。

另外，書展更加特別增設「國際文藝廊」，展示來自24個國家及地區的文學及文化藝術品；亦會設工作坊，供市民大眾親身體驗及文化創作。

貿發局副總裁張淑芬強調不會預先審查書籍，重申大會只會禁止書商展出涉及淫褻、不雅或暴力的書籍，亦期望參展商自律及遵守法律，包括《港區國安法》。她續稱，並非任何書商都可參展，故不會評論個別書商參展被拒原因。