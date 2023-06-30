千五間食肆提供七一折優惠

【本報訊】食肆7月1日提供優惠。飲食界議員張宇人昨與業界召開記者會，指7‧1 當日約有1,500間食肆參與提供優惠活動，每間店舖至少有一道菜式或指定套餐有七一折扣，希望市民食得開心。

希望市民食得開心 被問及為何不延長優惠期以及提供全單優惠，張宇人表示，沒有上市公司的生意額能有三成利潤，認為只要食得開心，未必需要全部都七一折。張指業界曾考慮在7月16日，即第二輪電子消費券派發當日提供優惠，但為了配合政府活動而調整至7‧1當日，又指七一折優惠力度不小，如果延長優惠期，擔心影響食肆收入，但若果反應理想，或會視乎業界意願，不排除發放第二輪電子消費券當日再推出類似優惠。

張重申，是次優惠政府並沒有提供資助，完全是餐飲界自發去做。張還提到，近期有很多人流暢旺的商場，周日的人流變少了，猜測可能是巿民外出旅遊、北上消費。

多個餐飲業負責人表示，會在7‧1當日針對優惠套餐預備充足貨源，以滿足顧客需求。香港餐務管理協會主席梁振華指業界已經豁出去，不賺錢都要做，希望市民能夠開開心心，歡度時節，而參與優惠計劃的食肆當日會在門市張貼標誌供巿民辨識。