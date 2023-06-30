開心購物節明開鑼 15億元禮遇吸客

連續兩個月 6000商舖參加 香港零售管理協會將於7月1日至8月31日舉辦「開心購物節」，當中有近150個品牌，合共約6,000間零售商舖，推出價值15億元禮遇，包括消費折扣、免費禮品及體驗式禮遇。財金官員稱，雖然本港經濟投資活動逐漸恢復，但出口仍減一成，恢復仍需時。有商界人士更說，愈來愈多旅客抵港目的已變為深度遊，消費只是次要，期望消費券有助恢復經濟。

主辦單位表示，舉辦活動是希望凝聚零售業界，為本港注入開心的正能量，同時配合「開心香港」和「你好，香港」活動，冀協助本港經濟復甦。活動提供超過260項獎賞，而本地零售商亦派發超過130萬份免費禮品，包括100萬張免費5G亞太漫遊通行證、10萬杯咖啡、一萬個漢堡包、逾千份超市現金券和健美保健產品等。

引入6項趣味性遊戲 此外，更首次引入6項具趣味性的遊戲體驗，包括：「買嘢估單價」、超市一分鐘掃貨、影相打卡上載動人故事、提出食品新口味、利用手機大玩擴增實境遊戲攞禮品，以至分享難忘消費體驗贏免費健康諮詢及健美產品等。

經濟復甦方面，財金官員表示，旅客於4至5月近290萬人次，恢復至大約疫前五成多，零售銷售值和餐飲也恢復疫前約九成，但出口仍有困難，今年至今下跌約一成。固定資產投資方面，商界投資增加，但投資擴充業務而又見到經濟效益的話，則仍需時間。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，近期訪港旅客比起約在2019年而言，只是約幾年前的一半。經過3年疫情，市況也改變，而且現在消費者更愛好數碼化體驗，例如於社交平台打卡等。雖然旅客近期多個長假期逐漸訪港，但速度無預期中快，她仍保持樂觀。近期旅客消費力也減少一至兩成，恢復需時，她希望日後消費力也恢復。目前旅客來港目的較過去不同，以往以消費為主，但現時更重視深度體驗和欣賞演唱會等，而消費變為順道消費，她期望消費券可對經濟活動有幫助。

謝邱安儀