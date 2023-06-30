醫健：職場健康：參與「護心機構大獎」 在工作間護「心」保「腦」

按世衞估算，心腦血管病已成為人類的頭號殺手。單於2019年，這個「殺手」已奪去約1,790萬人性命，當中約八成半死於心臟病及中風。職安局於2017年進行一項「工作間死亡個案與工作情況關係」的研究結果顯示，在工作期間因心腦血管病死亡的個案中，約四成死者為建築工人和保安員。為讓建造業工人和保安員及早認識心腦血管病的相關風險，鼓勵他們建立健康生活方式，職安局與勞工處於2022年，攜手推出為期三年的「護心計劃」。

建立健康生活習慣 計劃透過到會式健康風險評估、資助業界機構購買健康評估設備，以及一系列「護心」活動等，鼓勵他們建立健康生活習慣，減低患上相關疾病的風險。簽署約章的機構可獲發「機構同護心」標誌，而積極配合護心推廣活動的機構，可更升格為「護心同行+」機構。

為嘉許積極配合護心行動之機構，計劃增設「護心機構大獎」，表揚機構向前線員工積極推廣關注心腦血管病風險，鼓勵他們建立健康生活模式。「大獎」共設有4個獎項類別，包括「良好機構大獎」、「傑出機構大獎」、「卓越機構大獎」及「超卓機構大獎」。

大獎現正接受報名，首批接受報名之行業為建造業，「機構同護心+」之機構將合資格競逐大獎，歡迎報名參與！

重要日期：

2023年7月21日（星期五） – 截止報名、遞交報告及補充資料

2023年8月上旬 – 通知入圍機構

2023年8月中旬 – 實地評核入圍機構

2023年9月 – 「第二十四屆建造業安全大獎」分享會暨頒獎典禮上頒發獎項

2024年第一季 – 第二批接受報名之機構──獲「機構同護心+」之物管業機構

2024年第二季（暫定）–「最佳職安健物業管理大獎」頒獎典禮上頒發獎項

「護心機構大獎」：https：//bit.ly/3bSF4tC

職業安全健康局

www.oshc.org.hk