醫健：醫患同行：收緊商用車司機體檢要求 保障市民安全

職業司機以往有不少車禍被指與身體狀態及年齡有關，引起社會及政府關注，運輸署日前完成的檢討，要求的士及小巴等商用車司機續領駕駛執照的體檢年齡由70歲降至65歲，並且改為一年一檢。至於檢測方面，以往需醫生證明的醫療情況並不清晰，新建議在體格檢驗證明書內列明需檢查項目，包括視力、聽力及手腳協調等，並為醫生提供更清楚及嚴謹指引。

視力標準有所上調

另外，新例亦賦權運輸署署長，若商用司機在指定時間拒交醫療報告可被停牌。該修訂最近在交通業界及醫學界也引起廣泛討論。主要討論細節亦是圍繞修例所訂的醫療情況是否足夠，檢查執行細節如採用之標準，以及檢查費用應由誰支付等問題。新修例上列舉多個擬新增不獲發駕駛執照的健康狀況，除了現有狀況如可致突然暈倒的高血壓、不可控制的糖尿病等，新增狀況如單眼失明、夜盲症、需使用心臟除顫器等亦不獲准發牌。以往在醫療情況上只列出建議檢查範圍，新制訂的標準將會較以前更嚴格，以視力為例，新法例要包括視力及視野，檢測費用及標準必然有所上調，在新修訂下政府須跟醫學界商討安排及執行細節，減低不必要的爭拗與及醫療造假的機會，政府亦可供醫護考取一些檢測資格，作為為司機檢查的指定人士，以應付需求。