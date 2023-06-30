19分區誘蚊指數超警戒線

【本報訊】食物環境衞生署公布，5月份白紋伊蚊誘蚊器指數為16.4%，屬於二級水平，顯示監察地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛。5月份，在64個監察地區中，19個地區的分區誘蚊器指數高於20%的警戒水平。有關的誘蚊器大多位於公共及私人住宅區、學校、康樂設施及公眾地方，食環署已聯同相關政府部門採取行動，加強防蚊及滅蚊工作。

另外，5月份白紋伊蚊密度指數為1.4，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.4隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量並不多。

6月首階段稍見回落 食環署表示，本地蚊患情況與季節變化有顯著關係。在炎熱多雨的春夏月份（即5至9月），有利蚊迅速繁殖，期間各監察地區的誘蚊器指數可能會相對較高。政府十分關注5月份的蚊患情況，持續炎熱及有雨或導致該月白紋伊蚊誘蚊器指數上升。

而在5月份，分區誘蚊器指數高於20%警戒水平的監察地區當中，部分指數在6月份的第一階段監察中已回落。截至今年5月，該署迄今共消除逾20,425個蚊子孳生地點，並就蚊子孳生提出76宗檢控。