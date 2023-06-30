招聘海外醫生本月啟動 20專才表示有意來港

【本報訊】醫院管理局推行環球醫療人才計劃，到全球招聘醫生，計劃本月啟動，吸引年輕專才到港服務一至兩年。醫管局主席范鴻齡昨在醫管局大會後稱，現已有20名專才有意來港，包括來自歐洲、東南亞及大灣區城市，大部分擁有專科執業資格，故無硬性規定服務年期，冀年內最少有10位專才可來港，他們的工作待遇將與本地員工相同。

工作待遇與本地員工相同 他又提到，醫管局早前到英國及澳洲搶人才，其中英國有59名醫療人員通過遴選程序，今年內陸續加入醫療團隊；澳洲亦有45人獲有條件聘書。香港醫療系統的骨幹始終是本地人員；而引入非本地培訓醫護人員，不會影響本港醫療質素，亦不會影響醫護士氣。

醫護流失率方面，截至今年4月底，醫管局過去一年醫生的流失率7.1%，較1月底輕微回落0.1個百分點；護士方面，截至4月底，流失率為10.9%，較1月底輕微回落0.3個百分點。不過，范鴻齡坦言，護士人數相較上一季仍然減少458人，負增長情況令人關注，故當局歡迎政府就海外護士有限度註冊作修例，相信修例會盡快通過，屆時當局會「好似增聘醫生咁」派隊增聘非本地培訓護士人手。醫管局為挽留員工而推出的低息貸款計劃，范鴻齡表示，至今接獲超過1,100宗申請，逾半申請是流失較多的職系，申請人士平均年齡為37至42歲，反映計劃有成效。