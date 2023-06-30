電子健康紀錄平台 證有助糖尿病人控血糖

【本報訊】中大醫學院與醫務衞生局合作的研究發現，政府的病人電子健康紀錄平台「醫健通」，對糖尿病人自我管理血糖有成效，若同時使用程式中的「健康管理」功能，血糖管理表現平均高出四成，年輕女性機率更高出六成，研究結果已在國際醫學雜誌《自然》旗下的合作期刊發表。

健康管理功能 監察變化 政府於2021年1月推出「醫健通」電子平台，為大眾提供免費和終身的電子健康記錄。隨後在同年7月新增「健康管理」功能，讓用戶可自行記錄血壓、血糖指數和心率，監察身體狀況的變化，管理自己和家人的健康。醫護人員亦可以透過「醫健通」平台掌握病人的健康狀況，方便診症或提供健康支援服務。

研究團隊前年1月至去年5月，收集了109,823個糖尿病患者的數據並進行分析，包括社會人口統計學資料、生活習慣、臨床參數包括糖化血紅素（ HbAIc）水平，以及使用「醫健通」和電子「健康管理」功能的情況，以了解控制HbAlC至理想水平（低於7%）的影響因素。參加者當中有31,723人為「醫健通」用戶，當中有1,744人同時使用「醫健通」的「健康管理」功能。結果顯示，他們的血糖管理表現最好，成功控制糖化血紅素至理想水平的機率平均高出40%，其中年輕女性患者的機率更高出60%。

團隊發現，60歲或以上長者使用「醫健通」的比例只有24%，相對於60歲以下群組的43%使用減少接近一半，認為控制血糖水平至理想水平對於患有糖尿病的長者十分重要，應思考如何減少長者在使用「醫健通」方面遇到的障礙，同時鼓勵家人利用「醫健通」幫助管理他們的健康。