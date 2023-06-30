託兒服務不足 媽媽邊敢返工

【本報訊】婦女勞動參與率一直偏低，多名議員直指與照顧家庭有莫大關係，再加上託兒服務嚴重不足，更難以釋放婦女勞動力，故要求政府盡速增加託兒服務名額及提供更多支援。政府則指將於9月推出「在校課後託管服務試行計劃」，若效果好，會考慮擴大計劃。

勞工界議員周小松指香港女性勞動參與率只有48.3%，比起新加坡的63.4%為低，認為政府針對性地提供政策支援，提供家庭友善措施，建議探討就家庭友善措施立法。他又指全港現時0至2歲的育嬰院名額不足，父母被迫放棄工作照顧子女，認為政府必須持續增加育嬰院設施和名額，又建議政府盡快把在校課後託管服務擴展至全港小學，不設名額限制，實現「願託盡託」。

幼兒照顧 輪候近一年 婦女就業最大阻礙是無人照顧小朋友，議員林素蔚指幼兒照顧服務數量不足夠，輪候時間長達一年，呼籲政府增加各區託兒服務名額，縮短落後時間，開設學童課餘託管服務，延長留校時間至7、8點並提供輔導服務，令基層婦女可以安心工作。另一議員梁文廣亦指不少婦女反映日間和課後託管很有幫助，但不是僧多粥少就是價格昂貴，他促請政府盡快檢討社區保母服務需求，增加保母津貼和培訓名額，以分擔媽媽們的壓力。他又建議政府應推廣幼兒照顧者友善就業，既讓媽媽們有空閒時間投身職場，同時僱主亦可靈活調配人手，達到雙贏，還可以參考外國經驗，引入家庭生活假，吸引着重家庭的人才加入市場。

銀髮族的勞動力亦不容忽視。議員陳沛良指很多僱主擔憂保費支出增加而不願聘用長者，他澄清實際上勞工保險沒有年齡限制，保費水平因應工種、工資等釐定，建議政府澄清保費誤解，為僱主提供誘因，例如增加津貼、降低扣稅額等，同時調低長者薪俸稅率，使更多長者投入市場。