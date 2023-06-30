本港邁向老齡化 銀髮支援配套差

【本報訊】人口高齡化問題值得關注，從大數據分析所得，香港85歲以上年齡組的死亡率，相比其他先進地區為低。明愛專上學院一項研究指出，港人雖然長命，但社會政策缺乏整全的配套安排，有學者認為政府應在政策上予以調整，從健康長壽的角度考慮，探討如何健康地享受長壽，而不單單是長命百歲。

生活質素欠奉 明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院院長徐明心表示，港人壽命較長可能與醫療因素，以及公共衞生政策有關，還可能涉及環境、社會和文化因素。不過，本港生育率低，加上移民壓力，普遍老年人口並未能享有優越的生活質素，各種範疇的政策亦未作應對，也未能及時培訓具備相應知識和技能的專業工作人員提供服務。

副院長黃於唱稱，政府應在政策上予以調整，擴大銀髮市場切合生活所需、增加健康和長期護理服務、建設長者友善環境、將年長人士納入勞動人口，並鼓勵長者參與社區服務，其中制訂支援家庭照顧者的政策及社會服務，更是刻不容緩，以創造更多機會令長者維持生活質素，在可能情況下發揮能力及貢獻社會。

因應近期持續發生與照顧者相關的慘案，社會科學院研究教授莊明蓮則稱，社會必須為照顧者建立一個合宜環境，協助他們應付壓力，脫離困境。縱使不少社福機構推出一些創新服務，但同工們卻需要兼顧多種專業服務，在人手招募甚有壓力。為提供更全面幫助，她認為這些人員需擁有良好人際關係能力，以尋找及協調社區內不同機構團體。此外，亦可推出創新試驗計劃，例如提供在家暫託服務，為家庭照顧者提供喘息機會。