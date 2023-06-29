自成一家：為後普京時代做好準備

俄羅斯瓦格納集團兵變僅一天就草草收場，成為近日網絡上最火爆話題。但事件仍未結束。流亡白羅斯的瓦格納集團創辦人普里高津會有甚麼下場，還有執政23年的俄羅斯總統普京能否穩住政權，都充滿着不可預測性。

有指普里高津一手由普京豢養，該場兵變鬧劇純粹是兩人為了掩蓋俄國大規模調兵的行動。這只是自我安慰的解讀。2019年本港爆發反修例運動，當時也分析說事件是北京下的一盤大棋，意在引蛇出洞一網打盡，結果說出來後被人恥笑不已。

普京上任至今一直在俄國扮演着至高無上的領導者角色，但這次叛軍直逼莫斯科途中幾乎沒有遭到軍隊抵抗。而普京在電視上對着全國民眾嚴厲譴責兵變是「在人民背後捅一刀」，除此之外卻無計可施，最後還要被迫簽下城下之盟，皆反映普京在軍隊面臨着孤立的處境。更甚的是，瓦格納撤兵期間不時有俄國民眾夾道歡送，有人還爭相和普里高津合照，可見不少俄國人也開始厭倦俄烏戰爭，以致對反對普京的行動都給予支持。如何挽回動搖的民心，將成為普京短期內另一個需要解決的難題。

根據社會學大師韋伯的說法，一位政治領袖擁有合法權力，主要有三大形式，分別是傳統權威、魅力權威及理性法定權威。普京上台初期出兵車臣，打擊分離勢力，同時結束地方勢力各自為政局面，展現出超凡的魅力權威型的領袖風範，多年來民望高企，但這次叛亂已嚴重損及其威望。若俄烏戰事再拖拉下去，普京連任的機會恐怕愈來愈渺茫。中俄關係一向是唇亡齒寒。若普京地位不穩，換上一位親西方的俄國總統，歐美就會全力對付中國。北京是時候為後普京時代提前做好準備了。