激濁揚清：難道事事都得老美批准

英國國防部表示，英國及其他盟國在過去一年來，協助訓練逾1.7萬名烏克蘭新兵。英國本來計劃訓練1萬人，現已決定擴大目標，預計到2024年可培訓3萬人。西方訓練烏國士兵多多益善，對中國招募他國飛行員培訓解放軍空軍卻大搞制裁，這是否雙重標準？

英國聯同澳洲、加拿大等9個夥伴國的訓練計劃，教導完全沒有軍事經驗、經驗有限的烏克蘭志願者掌握武器操作等不同戰爭技能；荷蘭國防大臣奧隆格倫日前亦說了，最快在夏季訓練烏克蘭空軍機師駕駛美製F16戰機。既然美國商務部將43個實體列入出口管制清單，當中包括31個中國實體，以及多個協助訓練中國解放軍機師的實體。這應怎樣理解美西方的「有教無類」，黑頭髮、黃皮膚卻被剝奪學習權利？

老美制裁名單中，包括南非一間飛行訓練學校，因為它僱用英國前軍機機師訓練中國軍事飛行員而被英國當局監察。英媒雖有報道指「中國據報以巨額金錢引誘前英國軍方飛行員，讓他們將專業知識傳授給中國軍方」，但同時亦引述英國國防部發言人的說法，「訓練和招募飛行員並不違反任何英國現行法律，但英國和其他國家的官員正試圖阻止這種活動」。這是對人不對事，美國人喜歡的話，可以容許荷蘭人教烏克蘭人開美國戰機，將專業知識傳授出去；若不合老美心意，不僅多管閒事還要施加制裁，即使那所飛行訓練學校只是被「監察」而已。

老美玩竊聽、刺探，就不許別人透過學習而知己知彼，實在自相矛盾。無厘頭人氣組合軟硬天師當年在電台節目中玩電話，留下「I teach you in a Spanish way」之句。飛行訓練學校難道也得「I teach you問准USA」？太霸道了吧。