筆下風雲：美國又拖中國落水

俄羅斯的「兵變」迅速落幕，儘管反映出國家內部有不穩定因素，但普京依然大權在握。以美國為首的西方國家亦由最初興高采烈「食花生」，變成一臉黯然默不作聲。只有美媒仍在死撐，言之鑿鑿指美軍一早知悉情況但沒有告知盟友，以免被誤會參與其中；拜登則忙不迭劃清界線，強調今次事件是俄國內部鬥爭，跟美國完全無關。

然而，俄羅斯並不作如是觀。克里姆林宮表明，留意到美媒的報道，安全部門正全力調查西方國家有否介入瓦格納叛變事件，「近年全球發生多宗政權更迭，美國若能從中得益，必會熱衷支持」，可謂句句有骨。

當然，今次兵變事出突然，美軍所謂知情是否屬實，令人存疑。皆因直如俄方所說，若能從中得益，美國必會全力攪局，惟兵變卻在一日內玩完，瓦格納集團首腦普里高津亦聲言沒有推翻政府的意圖，傳聞現時仍在白羅斯「流放」。白羅斯是俄羅斯勢力範圍，若這名「軍頭」與美國勾結，白羅斯肯定不可能是他安全流亡之地。何況俄烏戰爭陷入膠着，美國欲拖垮俄羅斯的如意算盤仍未打得響，若白宮一早知悉兵變，根本不可能讓普里高津匆匆撤兵，勢必攪得周天寒徹，不知伊於胡底。

最可笑是，今次的俄羅斯內部鬥爭，美國又要扯到中國頭上。白宮印太事務協調官坎貝爾回應有關事件時，忽然表示「俄羅斯最近的事態發展，令中國領導層感到不安」，簡直莫名其妙。俄羅斯多寡頭勢力，普京掌權後嚴厲打擊，現已所餘無幾，但中國則完全沒有這些問題，何況目前俄羅斯仍未有有力挑戰普京的政治人物，普京穩如泰山。美國愈是煞有介事，愈是顯得它對中俄上不封頂的戰略關係緊張虛怯。